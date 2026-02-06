PRF no Carnaval de Vitória terá reforço nas rodovias e fiscalização ampliada

A Polícia Rodoviária Federal anunciou o reforço do efetivo e da fiscalização nas rodovias federais da Grande Vitória durante o período do evento. A medida integra a estratégia da PRF no Carnaval de Vitória, que antecede os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento acontece no Sambão do Povo e atrai grande fluxo de foliões, turistas e trabalhadores do setor de entretenimento. Por isso, a PRF intensifica o planejamento para lidar com o aumento da circulação de veículos.

Leia também: Prisão por roubo e extorsão via pix; polícia revela detalhes do crime no ES

O reforço operacional busca garantir segurança viária, fluidez do trânsito e preservação de vidas. Além disso, a PRF no Carnaval de Vitória atua de forma preventiva nos dias que antecedem e sucedem os desfiles.

Durante o período, as equipes ampliam a fiscalização de condutas de risco. Entre elas, dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante.

A fiscalização também alcança o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Dessa forma, a PRF no Carnaval de Vitória amplia o controle para reduzir acidentes graves.

Paralelamente, as equipes atuam no combate a crimes nas rodovias federais. Também prestam apoio em emergências, panes mecânicas e acidentes de trânsito.

Como ocorre antes dos principais carnavais do país, o Carnaval de Vitória funciona como termômetro operacional. Assim, exige planejamento antecipado e integração entre os órgãos de segurança pública.

A PRF reforça a orientação aos condutores para que planejem os deslocamentos. O órgão recomenda transporte coletivo, motoristas designados e respeito às normas de trânsito.

Ao longo de todo o período festivo, a PRF no Carnaval de Vitória manterá ações preventivas e fiscalizatórias. A atuação reafirma o compromisso com a segurança viária e a proteção da vida.