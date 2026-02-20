PRF recupera dois veículos em uma hora nas rodovias do Espírito Santo

A PRF recupera dois veículos no Espírito Santo em um intervalo aproximado de uma hora, durante fiscalizações realizadas na tarde de quinta-feira (19). As ocorrências aconteceram em trechos distintos das rodovias federais que cortam o Estado.

Na primeira ação, equipes da Polícia Rodoviária Federal atuaram no km 208 da BR-101, em João Neiva. O Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia da PRF em Serra localizou um GM/Vectra com registro de furto.

Segundo informações oficiais, três indivíduos, de 21, 26 e 33 anos, furtaram o veículo na manhã do mesmo dia em São Mateus. Contudo, os agentes identificaram o automóvel durante o deslocamento em direção à Região Metropolitana. A equipe abordou o carro cerca de cinco horas após o crime, por volta das 15h.

PRF recupera dois veículos no Espírito Santo em rodovias federais

Cerca de uma hora depois, a PRF recupera dois veículos no Espírito Santo ao registrar nova ocorrência no km 159 da BR-262, em Ibatiba. Dessa vez, uma equipe do GPT da Delegacia da PRF em Viana abordou uma caminhonete MMC/L200 Outdoor, de cor prata.

Durante a fiscalização, o condutor informou que adquiriu o veículo na cidade de Brejetuba. Ele afirmou ter oferecido um Renault/Fluence, um GM/Corsa Super e R$ 1.600 em espécie como forma de pagamento.

Entretanto, ao realizar a vistoria técnica, os policiais constataram sinais de adulteração e remarcação nos elementos de identificação veicular. Como resultado, a equipe não conseguiu identificar imediatamente o veículo original.

Diante das irregularidades, os agentes encaminharam o caso para os procedimentos legais. Além disso, a equipe conduziu os envolvidos às autoridades competentes para esclarecimentos.

Ambas as ocorrências seguiram para as delegacias da Polícia Civil do Espírito Santo responsáveis pelas respectivas regiões. A Polícia Civil dará continuidade às investigações e adotará as medidas cabíveis.

As ações reforçam a rotina de fiscalização da PRF nas rodovias federais. Além disso, demonstram a atuação integrada entre forças de segurança para combater crimes patrimoniais e coibir a circulação de veículos com irregularidades.

Com operações estratégicas e abordagem técnica, a PRF recupera dois veículos no Espírito Santo e mantém vigilância constante nas principais rodovias do Estado.