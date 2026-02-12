Projeto na Ales propõe programa estadual de prevenção ao HIV
Além do fornecimento de medicamentos, a matéria assegura o acompanhamento especializado para a população.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) analisa o Projeto de Lei (PL) 526/2025, que estabelece o Programa Estadual de Acesso à Profilaxia contra a Exposição ao HIV. Nesse sentido, a proposta visa garantir que o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas unidades conveniadas ofereçam métodos de prevenção de forma gratuita e contínua em todo o território capixaba. Além do fornecimento de medicamentos, a matéria assegura o acompanhamento especializado para a população.
O programa foca na democratização da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e da Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Dessa forma, o Estado pretende ampliar a promoção da saúde sexual e a distribuição orientada de profilaxias. Além disso, o texto prevê ainda a realização de campanhas educativas para conscientizar sobre o uso correto dos métodos preventivos.
Leia também: Emenda parlamentar garante veículo para fortalecer cooperativas no ES
A deputada estadual e autora da proposta, Iriny Lopes (PT), destaca que o projeto se fundamenta nos princípios de universalidade e integralidade do SUS
“A rede pública precisa eliminar barreiras informativas e facilitar o acesso aos métodos que reduzem drasticamente o risco de infecção. Assim, o atendimento deve incluir exames, aconselhamento e fármacos de eficácia reconhecida internacionalmente”, reforça.
Monitoramento e estrutura
A proposta determina que a oferta dos tratamentos ocorra junto a exames laboratoriais, consultas periódicas e suporte clínico. Essas medidas visam garantir a adesão dos pacientes e a eficácia dos protocolos de saúde. Adicionalmente, o governo poderá firmar parcerias para capacitar profissionais e desenvolver novas tecnologias de monitoramento de dados epidemiológicos.
Dados oficiais do Boletim Epidemiológico estadual revelam que o Espírito Santo registrou 1.212 novos casos de HIV/AIDS apenas em 2023. Para a autora do projeto, esses indicadores demonstram a necessidade urgente de aprimorar a comunicação com a sociedade. Ela acredita que, embora os métodos existam, parte dos cidadãos ainda sofre com a falta de instrução adequada.
Tramitação legislativa
O projeto iniciou sua jornada na Ales com a leitura no Expediente da sessão ordinária. No momento, as comissões de Justiça, Saúde e Finanças avaliam o teor da matéria. Dessa forma, caso os parlamentares aprovem o texto e ele receba a sanção, a nova lei entrará em vigor imediatamente após sua publicação oficial.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726