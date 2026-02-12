Quina hoje: confira o resultado do concurso 6951

O resultado da Quina de hoje, referente ao concurso 6951, foi divulgado na noite desta quarta-feira (11), durante sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A modalidade, administrada pela Caixa Econômica Federal, segue entre as mais populares do país por oferecer sorteios frequentes e prêmios milionários, especialmente quando acumulados.

O concurso 6951 chama a atenção dos apostadores porque o prêmio principal estava acumulado, elevando o valor estimado para quem acertasse as cinco dezenas. Em concursos anteriores, a ausência de ganhadores na faixa principal aumentou a expectativa em torno deste sorteio, movimentando casas lotéricas e plataformas digitais em todo o Brasil.

Números sorteados no concurso 6951 da Quina

01 – 10 – 20 – 44 – 66.

Premiação e faixas de acerto da Quina

Na Quina, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, valor que é distribuído entre as diferentes faixas de acerto. Recebem prêmio os apostadores que acertam cinco (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque). Caso não haja vencedor na faixa principal, o valor acumula para o concurso seguinte, o que costuma aumentar significativamente o interesse do público.

Além do prêmio principal, milhares de apostas costumam ganhar nas faixas secundárias, garantindo retornos menores, mas frequentes. Os valores pagos em cada faixa variam conforme o número de ganhadores e a arrecadação total do concurso.

Como apostar na Quina e chances de ganhar

A aposta mínima da Quina permite a escolha de cinco números entre 80, com custo unitário definido pela Caixa para 2026. O jogador também pode marcar mais dezenas no volante, aumentando as chances de acerto, porém com valor proporcionalmente maior.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 24.040.016, enquanto as chances melhoram consideravelmente nas faixas menores, como quadra, terno e duque. As apostas podem ser até as 19h do dia do sorteio, tanto em lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais oficiais.

Próximo sorteio e expectativa dos apostadores

Após a divulgação do resultado do concurso 6951, a Caixa também informa se houve ou não ganhadores na quina e qual será o valor estimado do próximo prêmio, caso ocorra novo acúmulo. O próximo sorteio da Quina acontece no dia seguinte, mantendo a regularidade que faz da modalidade uma das mais dinâmicas das Loterias Caixa.

Os apostadores podem conferir o resultado completo, incluindo número de ganhadores por faixa e valores pagos, no site oficial da Caixa Econômica Federal e nos aplicativos autorizados.