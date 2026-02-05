Tráfico de cocaína na BR 101: droga é encontrada escondida em carro no ES
Abordagem da Polícia Rodoviária Federal flagra entorpecente e material para embalo durante fiscalização noturna no Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal flagrou um caso de tráfico de cocaína durante fiscalização na BR 101, no município da Serra, na noite desta quarta-feira (4). A equipe abordou um veículo GM Onix no quilômetro 256 da rodovia, por volta das 18h15. Um homem de 31 anos conduzia o automóvel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a vistoria, os policiais localizaram aproximadamente 230 gramas de cocaína. A droga estava escondida próxima à alavanca de câmbio. Além do entorpecente, a equipe encontrou pinos utilizados para embalar a substância. O material reforçou a suspeita de tráfico de cocaína.
Leia também: Homem que estuprou a própria filha é preso no Sul do ES
Após a apreensão, os agentes conduziram o motorista e o veículo para os procedimentos legais. Em seguida, a equipe registrou a ocorrência.
A Polícia Rodoviária Federal encaminhou o caso à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, no município da Serra. O homem permaneceu à disposição da autoridade policial. A investigação agora busca esclarecer a origem e o destino da droga apreendida.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726