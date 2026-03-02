Atuação de vereadores de Marataízes é reprovada por maioria dos eleitores
A atuação dos vereadores do município de Marataízes é reprovada pela maioria dos eleitores, conforme mostram os dados levantados pelo Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Espírito Santo (Ipeses) e divulgados pelo AQUINOTICIAS.COM nesta segunda-feira (2).
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Marataízes?
Quando perguntados se aprovam ou desaprovam a atuação da Câmara de Vereadores, 42,9% dos entrevistados responderam que desaprovam. Enquanto 42.4% afirmaram aprovar a forma como os políticos estão conduzindo os trabalhos na Casa de Leis.
Outros 14.6% disseram que não sabem ou não responderam.
O Ipeses ainda procurou saber a percepção dos eleitores quanto ao papel fiscalizador do Poder Legislativo municipal. Quando perguntado se os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal, a resposta foi não para cerca de 50.2% dos eleitores.
Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal?
Apenas 36.1% dos entrevistados responderam que sim os vereadores estão exercendo corretamente o papel de fiscalizar o Poder Executivo municipal. Entre aqueles que não sabem ou não responderam o total foi de 13.7%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
