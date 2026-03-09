Core da Polícia Civil do ES treina com tropa de elite da PF
Policiais capixabas participam de intercâmbio com o Comando de Operações Táticas em Brasília para aprimorar técnicas de operações de alto risco.
O intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal marcou uma agenda de treinamento realizada em Brasília durante a primeira semana de março. Policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Espírito Santo participaram da atividade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa reuniu integrantes da Core com o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A unidade da PF é considerada referência nacional em operações de alto risco.
Leia também: Motorista dirige por quase 24 horas e é flagrado após manobras perigosas no ES
Durante o encontro, os policiais participaram de treinamentos e atividades voltadas ao aperfeiçoamento técnico. Além disso, as equipes realizaram troca de experiências operacionais entre as instituições.
O objetivo do intercâmbio foi fortalecer a capacitação dos agentes que atuam em operações especiais. Essas ações costumam envolver situações de risco elevado e exigem preparo técnico constante.
Ao longo da programação, os policiais desenvolveram exercícios relacionados a diferentes cenários operacionais. Entre os temas abordados estavam entrada tática e patrulhamento em áreas de risco.
Além disso, os participantes trabalharam técnicas de planejamento operacional. Os treinamentos também incluíram avaliação de equipamentos e utilização de recursos de inteligência.
Esse tipo de intercâmbio contribui para padronizar procedimentos entre unidades especializadas. Dessa forma, as forças de segurança ampliam a capacidade de atuação integrada.
Intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal
O intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal também reforçou a cooperação entre instituições responsáveis pela segurança pública. A integração entre as equipes permite troca direta de conhecimentos e estratégias.
Segundo o coordenador da Core, delegado André Costa, iniciativas desse tipo fortalecem o trabalho conjunto entre as forças de segurança. Além disso, a cooperação contribui para ampliar a eficiência das operações.
De acordo com ele, a atuação integrada se torna fundamental em situações complexas. Operações de alto risco exigem preparo técnico e coordenação entre diferentes órgãos.
Durante a visita, os policiais capixabas conheceram a estrutura do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A unidade funciona como base especializada para operações estratégicas em todo o país.
O local conta com instalações voltadas ao treinamento intensivo. Entre os espaços disponíveis estão estandes de tiro, torres de treinamento e pistas de obstáculos.
Essas estruturas permitem a simulação de diferentes cenários operacionais. Dessa forma, os agentes podem desenvolver habilidades essenciais para missões especiais.
Além disso, o treinamento possibilita aperfeiçoamento contínuo das equipes. A atualização constante de técnicas e procedimentos fortalece a atuação das unidades especializadas.
A participação da Core nesse intercâmbio também demonstra o compromisso da Polícia Civil do Espírito Santo com a qualificação profissional. A instituição busca manter seus policiais preparados para enfrentar situações de alto risco.
Por fim, o intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal reforça a importância da cooperação entre forças de segurança. A troca de conhecimento amplia a capacidade de resposta das unidades especiais em operações estratégicas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726