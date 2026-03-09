Core da Polícia Civil do ES treina com tropa de elite da PF

O intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal marcou uma agenda de treinamento realizada em Brasília durante a primeira semana de março. Policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Espírito Santo participaram da atividade.

A iniciativa reuniu integrantes da Core com o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A unidade da PF é considerada referência nacional em operações de alto risco.

Durante o encontro, os policiais participaram de treinamentos e atividades voltadas ao aperfeiçoamento técnico. Além disso, as equipes realizaram troca de experiências operacionais entre as instituições.

O objetivo do intercâmbio foi fortalecer a capacitação dos agentes que atuam em operações especiais. Essas ações costumam envolver situações de risco elevado e exigem preparo técnico constante.

Ao longo da programação, os policiais desenvolveram exercícios relacionados a diferentes cenários operacionais. Entre os temas abordados estavam entrada tática e patrulhamento em áreas de risco.

Além disso, os participantes trabalharam técnicas de planejamento operacional. Os treinamentos também incluíram avaliação de equipamentos e utilização de recursos de inteligência.

Esse tipo de intercâmbio contribui para padronizar procedimentos entre unidades especializadas. Dessa forma, as forças de segurança ampliam a capacidade de atuação integrada.

O intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal também reforçou a cooperação entre instituições responsáveis pela segurança pública. A integração entre as equipes permite troca direta de conhecimentos e estratégias.

Segundo o coordenador da Core, delegado André Costa, iniciativas desse tipo fortalecem o trabalho conjunto entre as forças de segurança. Além disso, a cooperação contribui para ampliar a eficiência das operações.

De acordo com ele, a atuação integrada se torna fundamental em situações complexas. Operações de alto risco exigem preparo técnico e coordenação entre diferentes órgãos.

Durante a visita, os policiais capixabas conheceram a estrutura do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A unidade funciona como base especializada para operações estratégicas em todo o país.

O local conta com instalações voltadas ao treinamento intensivo. Entre os espaços disponíveis estão estandes de tiro, torres de treinamento e pistas de obstáculos.

Essas estruturas permitem a simulação de diferentes cenários operacionais. Dessa forma, os agentes podem desenvolver habilidades essenciais para missões especiais.

Além disso, o treinamento possibilita aperfeiçoamento contínuo das equipes. A atualização constante de técnicas e procedimentos fortalece a atuação das unidades especializadas.

A participação da Core nesse intercâmbio também demonstra o compromisso da Polícia Civil do Espírito Santo com a qualificação profissional. A instituição busca manter seus policiais preparados para enfrentar situações de alto risco.

Por fim, o intercâmbio operacional da Core com a Polícia Federal reforça a importância da cooperação entre forças de segurança. A troca de conhecimento amplia a capacidade de resposta das unidades especiais em operações estratégicas.