ES anuncia pacote de obras para reconstruir Mimoso do Sul
Entre os principais anúncios, está a publicação do edital para contratação das obras de um Loteamento de Interesse Social.
O Governo do Espírito Santo anunciou um novo pacote de investimentos para Mimoso do Sul, com foco em habitação, mobilidade urbana e prevenção de cheias. A iniciativa, anunciada nesta terça-feira (17), integra o processo de reconstrução do município após os impactos de eventos climáticos extremos. Com isso, o Estado reforça ações voltadas à infraestrutura e à qualidade de vida da população.
Entre os principais anúncios, está a publicação do edital para contratação das obras de um Loteamento de Interesse Social. O projeto prevê a construção de 136 unidades habitacionais, com investimento de cerca de R$ 30,6 milhões. Além das moradias, a proposta inclui toda a infraestrutura urbana, como redes de água e esgoto, drenagem, sistema elétrico, pavimentação e espaços de convivência. A área também contará com praça pública e parque linear, ampliando as opções de lazer.
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Além disso, o governo assinou convênio para revitalizar a rodoviária do município. A obra, orçada em aproximadamente R$ 2,1 milhões, prevê melhorias estruturais no terminal, como nova cobertura metálica, requalificação do saguão, construção de lanchonete, sanitários acessíveis e modernização da iluminação, além da urbanização do entorno.
Outro ponto importante envolve a prevenção de cheias. O Estado firmou convênio para desapropriação de área destinada à construção de um vertedouro, estrutura essencial para o controle de inundações. O investimento estimado é de R$ 2,5 milhões e integra as ações de mitigação de impactos causados por eventos climáticos.
Pacote de obras para reconstruir Mimoso do Sul
No entanto, durante o anúncio, o governador Renato Casagrande destacou os avanços na capacidade de resposta do Estado. Segundo ele, o governo atuou de forma integrada desde os primeiros momentos após os eventos extremos e segue investindo em obras estruturantes para garantir segurança e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o vice-governador Ricardo Ferraço reforçou a parceria com o município e ressaltou a importância das ações para impulsionar a recuperação econômica e social.
Com os novos anúncios, os investimentos realizados em Mimoso do Sul, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), já superam R$ 100 milhões. Aliás, entre as ações em andamento, estão obras de pavimentação e drenagem, requalificação de espaços públicos, elaboração de projetos urbanos e intervenções emergenciais em rios e córregos.
Além dessas iniciativas, o município também recebeu investimentos em transporte e gestão de resíduos, construção de moradias no distrito de Ponte do Itabapoana e melhorias em diferentes bairros. Inclusive, outro destaque é a readequação da Praça José Coimbra de Resende, espaço importante para convivência da comunidade.
Por fim, o secretário da Sedurb, Marcos Soares, afirmou que os investimentos consolidam o compromisso do Estado com a reconstrução de Mimoso do Sul. Segundo ele, as ações avançam em áreas estratégicas e devem gerar mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para a população local.
Com informações do Governo do Espírito Santo.
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