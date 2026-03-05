Estrangeiro procurado pela Interpol é preso pela PF no Espírito Santo

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), um estrangeiro procurado pela Interpol no Espírito Santo. A ação ocorreu no município de São Mateus, no Norte do Estado.

A prisão resultou de uma operação conduzida pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. Além disso, agentes da Delegacia da Polícia Federal em São Mateus participaram da ação.

Segundo a Polícia Federal, o homem é cidadão português e era procurado por meio de difusão internacional emitida pela Interpol.

O estrangeiro possui condenação em seu país de origem por crimes relacionados à resistência e coação contra agente público. Além disso, ele responde por injúrias agravadas e ameaças agravadas contra policiais.

De acordo com as autoridades, após a condenação judicial em Portugal, o homem deixou o país e passou a residir no Brasil.

Entretanto, autoridades portuguesas mantiveram o alerta internacional ativo. Dessa forma, os órgãos de cooperação policial iniciaram a troca de informações para localizar o procurado.

Estrangeiro procurado pela Interpol no Espírito Santo

A identificação do estrangeiro procurado pela Interpol no Espírito Santo ocorreu após o compartilhamento de informações entre autoridades internacionais.

Os dados circularam por canais oficiais de cooperação policial. Em seguida, a Polícia Federal iniciou diligências para confirmar a presença do homem no território brasileiro.

Durante a apuração, os investigadores localizaram indícios de que o procurado residia no município de São Mateus.

Com base nessas informações, os agentes realizaram diligências para localizar o estrangeiro.

Posteriormente, a equipe conseguiu identificar o endereço onde o homem se encontrava.

Após a confirmação da identidade, os policiais efetuaram a prisão do cidadão português.

Em seguida, os agentes conduziram o estrangeiro para os procedimentos legais previstos pela legislação brasileira.

Posteriormente, a Polícia Federal encaminhou o preso ao sistema prisional estadual.

Agora, o homem permanecerá à disposição da Justiça brasileira enquanto ocorre o processo de extradição passiva.

Esse procedimento judicial analisa o pedido formal de outro país para que o investigado seja entregue às autoridades estrangeiras.

Caso o processo seja autorizado pelas autoridades competentes, o estrangeiro será transferido para Portugal.

Nesse cenário, ele deverá cumprir a pena estabelecida pela Justiça portuguesa.

A Polícia Federal destaca que a cooperação internacional é fundamental para localizar pessoas procuradas em outros países.

Além disso, o compartilhamento de informações entre autoridades contribui para o cumprimento de decisões judiciais e para o combate à criminalidade internacional.

Por fim, a instituição ressalta que operações desse tipo reforçam a integração entre países na aplicação da lei e na responsabilização de pessoas condenadas pela Justiça.