Leilão de viaturas da Polícia Civil abre visitação com 71 veículos no ES
Interessados podem conferir carros, motos e camionetes disponíveis até 13 de março no pátio da Seger, em Cariacica.
O leilão de viaturas da Polícia Civil começou a receber visitantes nesta segunda-feira (9), em Cariacica. Os interessados podem conferir presencialmente os veículos disponíveis até o dia 13 de março.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A visitação ocorre das 9h às 15h no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O espaço fica localizado na Rua Bahia, nº 14, no bairro Jardim América.
O local está situado próximo ao Terminal de Jardim América e ao Estádio Engenheiro Araripe. Durante o período de visitação, qualquer interessado poderá analisar os veículos disponíveis.
O leilão reúne ao todo 71 veículos automotores. Entre os lotes estão carros, motocicletas e camionetes que pertenciam à frota da instituição.
A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo publicou o edital referente ao certame. O documento foi divulgado no dia 19 de fevereiro.
Além disso, o edital apresenta todas as regras e orientações sobre o processo de venda. O material está disponível no site do leiloeiro oficial responsável pelo certame.
Entre os modelos disponíveis estão veículos como Ford Focus, Ford EcoSport, Fiat Strada, Ford Ranger e Renault Duster. Também participam motocicletas e camionetes utilizadas anteriormente pela corporação.
Os valores iniciais variam conforme o tipo e o estado de conservação do veículo. A motocicleta Honda XR 250 Tornado, ano 2004, possui lance inicial de R$ 3.100.
Por outro lado, a camionete Mitsubishi L200 Triton, ano 2017, aparece entre os lotes com maior valor inicial. Nesse caso, o lance começa em R$ 26 mil.
Leilão de viaturas da Polícia Civil
O leilão de viaturas da Polícia Civil prevê que todos os lances sejam realizados exclusivamente pela internet. Os interessados precisam acessar o site oficial do leiloeiro responsável.
Para participar, o cidadão deve realizar cadastro e habilitação prévia na plataforma digital. Somente após esse processo será possível registrar os lances.
A finalização do leilão está prevista para o dia 14 de março de 2026. Nesse dia, os lances serão encerrados a partir das 9h, também pela internet.
Cada veículo será ofertado como um lote individual. Dessa forma, vence o participante que apresentar o maior lance para cada lote disponibilizado.
Segundo o presidente da comissão responsável, delegado Érico de Almeida Mangaravite, a instituição busca garantir processos transparentes e eficientes. Além disso, a Polícia Civil segue as normas legais que regem a venda de bens públicos.
O delegado também explicou que este será o quarto leilão de viaturas realizado pela instituição. A previsão indica que outros dois certames ainda ocorram até o final de 2026.
Durante a visitação, os interessados não precisam realizar cadastro prévio. No entanto, devem apresentar documento de identificação com foto para entrar no local.
A Polícia Civil orienta que os visitantes consultem previamente o site do leiloeiro. Assim, os interessados podem verificar detalhes dos veículos disponíveis.
Além disso, a corporação reforça que a visitação não possui custo. Nenhum pagamento deve ser realizado antes da finalização oficial do leilão.
A instituição também alerta para possíveis golpes. O leilão possui apenas um site oficial para registro de lances e consulta de informações.
O valor mínimo estimado de arrecadação com os lances iniciais ultrapassa R$ 825 mil. Esse montante considera a soma dos valores mínimos de todos os lotes.
Assim, o leilão de viaturas da Polícia Civil oferece oportunidade para interessados adquirirem veículos por meio de processo público e regulamentado.
