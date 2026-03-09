Leilão de viaturas da Polícia Civil abre visitação com 71 veículos no ES

O leilão de viaturas da Polícia Civil começou a receber visitantes nesta segunda-feira (9), em Cariacica. Os interessados podem conferir presencialmente os veículos disponíveis até o dia 13 de março.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A visitação ocorre das 9h às 15h no pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O espaço fica localizado na Rua Bahia, nº 14, no bairro Jardim América.

Leia também: Motorista dirige por quase 24 horas e é flagrado após manobras perigosas no ES

O local está situado próximo ao Terminal de Jardim América e ao Estádio Engenheiro Araripe. Durante o período de visitação, qualquer interessado poderá analisar os veículos disponíveis.

O leilão reúne ao todo 71 veículos automotores. Entre os lotes estão carros, motocicletas e camionetes que pertenciam à frota da instituição.

A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo publicou o edital referente ao certame. O documento foi divulgado no dia 19 de fevereiro.

Além disso, o edital apresenta todas as regras e orientações sobre o processo de venda. O material está disponível no site do leiloeiro oficial responsável pelo certame.

Entre os modelos disponíveis estão veículos como Ford Focus, Ford EcoSport, Fiat Strada, Ford Ranger e Renault Duster. Também participam motocicletas e camionetes utilizadas anteriormente pela corporação.

Os valores iniciais variam conforme o tipo e o estado de conservação do veículo. A motocicleta Honda XR 250 Tornado, ano 2004, possui lance inicial de R$ 3.100.

Por outro lado, a camionete Mitsubishi L200 Triton, ano 2017, aparece entre os lotes com maior valor inicial. Nesse caso, o lance começa em R$ 26 mil.

Leilão de viaturas da Polícia Civil

O leilão de viaturas da Polícia Civil prevê que todos os lances sejam realizados exclusivamente pela internet. Os interessados precisam acessar o site oficial do leiloeiro responsável.

Para participar, o cidadão deve realizar cadastro e habilitação prévia na plataforma digital. Somente após esse processo será possível registrar os lances.

A finalização do leilão está prevista para o dia 14 de março de 2026. Nesse dia, os lances serão encerrados a partir das 9h, também pela internet.

Cada veículo será ofertado como um lote individual. Dessa forma, vence o participante que apresentar o maior lance para cada lote disponibilizado.

Segundo o presidente da comissão responsável, delegado Érico de Almeida Mangaravite, a instituição busca garantir processos transparentes e eficientes. Além disso, a Polícia Civil segue as normas legais que regem a venda de bens públicos.

O delegado também explicou que este será o quarto leilão de viaturas realizado pela instituição. A previsão indica que outros dois certames ainda ocorram até o final de 2026.

Durante a visitação, os interessados não precisam realizar cadastro prévio. No entanto, devem apresentar documento de identificação com foto para entrar no local.

A Polícia Civil orienta que os visitantes consultem previamente o site do leiloeiro. Assim, os interessados podem verificar detalhes dos veículos disponíveis.

Além disso, a corporação reforça que a visitação não possui custo. Nenhum pagamento deve ser realizado antes da finalização oficial do leilão.

A instituição também alerta para possíveis golpes. O leilão possui apenas um site oficial para registro de lances e consulta de informações.

O valor mínimo estimado de arrecadação com os lances iniciais ultrapassa R$ 825 mil. Esse montante considera a soma dos valores mínimos de todos os lotes.

Assim, o leilão de viaturas da Polícia Civil oferece oportunidade para interessados adquirirem veículos por meio de processo público e regulamentado.