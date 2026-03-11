Obra em rodovia melhora acesso à comunidade em Marataízes

O trecho da rodovia que dá acesso à localidade de Nova Canaã, em Marataízes, está passando por um recapeamento asfáltico. O objetivo da intervenção é melhorar o acesso à comunidade de Nova Canaã e facilitar o escoamento da produção agrícola da região, beneficiando moradores e produtores locais.

A intervenção contempla a recuperação de dois quilômetros da via, no trecho que vai da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Canaã até a região conhecida como Betinho.

A melhoria busca recuperar as condições do pavimento e garantir mais segurança para quem trafega pelo local.

De acordo com a administração municipal, a obra está sendo executada por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU), com recursos financeiros do Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).