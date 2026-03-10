Operação Bucaneiros revela esquema milionário de IPTV ilegal

A investigação sobre IPTV ilegal investigada pela Polícia Federal avançou nesta terça-feira (10) com a deflagração da Operação Bucaneiros. A ação ocorreu no Espírito Santo e em outros estados.

A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal no Espírito Santo coordenou a fase ostensiva da operação. As equipes realizaram diligências para combater a venda ilegal de sinal de televisão pela internet.

Além disso, a investigação apura crimes como violação de direitos autorais, associação criminosa, lavagem de dinheiro e infrações contra as relações de consumo. Segundo a Polícia Federal, o grupo estruturou um esquema digital para comercializar conteúdo audiovisual sem autorização.

Mais de 70 policiais federais participaram da operação. As equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

As ordens judiciais ocorreram em diferentes estados. Ao todo, os agentes cumpriram nove mandados na Grande Vitória, um em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, dois em Indaiatuba, em São Paulo, e um no Gama, no Distrito Federal.

De acordo com as investigações, os suspeitos vendiam acesso ilegal a canais de televisão por assinatura, filmes e séries. O grupo oferecia esse conteúdo ao consumidor final sem autorização dos detentores dos direitos autorais.

Segundo os investigadores, os responsáveis utilizavam um site para comercializar os pacotes ilegais. A plataforma prometia acesso a mais de 1.200 canais de conteúdo audiovisual mediante pagamento online.

A IPTV ilegal investigada pela Polícia Federal funcionava por meio de sistemas digitais capazes de transmitir canais pagos sem licença. Assim, os usuários acessavam os conteúdos por computadores, celulares, tablets, smart TVs ou dispositivos do tipo TV Box.

Durante o avanço das investigações, os agentes identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos. Além disso, muitos suspeitos não apresentavam vínculo formal de emprego ou empresa.

Nesse contexto, os investigadores também detectaram transações frequentes por meio de transferências via PIX. Em seguida, os valores eram distribuídos rapidamente para contas de familiares ou terceiros.

Além disso, as apurações indicam o uso de empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos. Segundo a Polícia Federal, a rede criminosa envolvia mais de 250 pessoas físicas ou jurídicas.

Ao mesmo tempo, as movimentações financeiras associadas ao esquema ultrapassaram R$ 4,2 milhões. Dessa forma, o valor demonstra a dimensão da atividade investigada.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 1,7 milhão em dinheiro. Além disso, recolheram oito veículos de luxo e uma motocicleta avaliados em cerca de R$ 5 milhões.

As equipes também apreenderam 22 celulares, notebooks, discos rígidos, documentos, relógios e um computador de alta performance. Segundo a investigação, o equipamento hospedava o site ilegal utilizado pelo grupo.

A Polícia Federal destaca que a distribuição ilegal de conteúdo audiovisual causa prejuízos à economia. Nesse sentido, produtores deixam de receber pelos serviços e o Estado perde arrecadação tributária.

Além disso, plataformas clandestinas podem expor usuários a riscos digitais. Por exemplo, sites ilegais podem instalar malwares nos dispositivos e facilitar o roubo de dados pessoais e bancários.

Por fim, os investigados poderão responder por diversos crimes. Entre eles estão comercialização ilegal de sinal de televisão por protocolo de internet, violação de direitos autorais, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, as investigações continuam em andamento. Dessa forma, novas diligências poderão ocorrer para identificar outros envolvidos no esquema.