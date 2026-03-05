Operação Catatonia prende homem por abuso sexual infantil no ES

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a operação Catatonia no Espírito Santo com foco no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu no município da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço investigado. A medida faz parte de uma investigação que busca identificar pessoas envolvidas no armazenamento e possível compartilhamento de material ilegal na internet.

Leia também: Homem é preso após tentar matar idoso a tiros em Marataízes

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais apreenderam três computadores e um telefone celular. Em seguida, os peritos iniciaram a análise preliminar dos equipamentos eletrônicos encontrados no local.

Em um dos dispositivos analisados, os agentes localizaram arquivos contendo material de abuso sexual infantil armazenado. Diante dessa constatação, a equipe efetuou a prisão em flagrante de um homem de 39 anos.

Segundo a Polícia Federal, o investigado atua na área de tecnologia da informação. Após a prisão, os agentes o conduziram à unidade policial responsável pela ocorrência.

O homem responderá inicialmente pelo crime de posse de material de abuso sexual infantil. A legislação brasileira prevê pena de um a quatro anos de prisão, além de multa.

Entretanto, as autoridades continuam analisando os equipamentos apreendidos. Caso os investigadores confirmem o compartilhamento do material, o suspeito poderá responder também por esse crime.

Nesse caso, a pena prevista pela legislação varia de três a seis anos de prisão, além de multa.

Operação Catatonia no Espírito Santo

A operação Catatonia no Espírito Santo teve início a partir de informações compartilhadas por autoridades internacionais. As investigações começaram após a Polícia Federal receber dados enviados pelo FBI.

Segundo os investigadores, o órgão norte-americano identificou usuários que participavam de um fórum na dark web dedicado ao compartilhamento de material de abuso sexual infantil.

A partir dessas informações, a Polícia Federal iniciou a identificação de possíveis usuários no Brasil. Em seguida, os investigadores localizaram indícios que apontavam para o endereço alvo da operação no Espírito Santo.

O nome da operação faz referência ao estado clínico conhecido como catatonia, caracterizado pela imobilidade ou redução significativa de movimentos.

De acordo com os investigadores, a escolha do nome simboliza a tentativa de interromper a atuação de pessoas envolvidas nesse tipo de crime e impedir novas vítimas.

Além disso, a Polícia Federal destaca que a comunidade internacional prefere utilizar os termos “abuso sexual infantil” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”.

Essas expressões buscam evidenciar a gravidade da violência praticada contra as vítimas.

Por fim, a Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem a atividade de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Além disso, especialistas recomendam que famílias conversem abertamente sobre riscos online, redes sociais e aplicativos.

Segundo a corporação, a informação e o diálogo ajudam a prevenir abusos e fortalecem a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.