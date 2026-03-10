Operação prende mulher ligada a rede de pornografia infantil em Marataízes
Suspeita foi detida em Marataízes durante nova fase da Operação Apertem o Cinto, conduzida por policiais do Espírito Santo e de São Paulo.
A investigação sobre uma rede de pornografia infantil investigada avançou nesta terça-feira (10) com a prisão de uma mulher de 29 anos em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A detenção ocorreu durante a segunda fase da Operação Apertem o Cinto.
Policiais civis dos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa do Espírito Santo e de São Paulo coordenaram a ação conjunta. As equipes realizaram diligências para cumprir mandados judiciais relacionados à investigação.
Segundo os investigadores, a mulher possui ligação com o mesmo grupo criminoso que levou à prisão de um piloto de aviação comercial em fevereiro deste ano. As apurações apontam que o homem exercia papel de liderança na organização.
Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo, os agentes identificaram a participação da suspeita na rede criminosa. De acordo com os dados levantados, ela fornecia imagens de uma criança de três anos ao piloto investigado.
Além disso, as autoridades identificaram que a investigada utilizava meios digitais para compartilhar os conteúdos. As equipes também reuniram informações sobre pagamentos realizados em troca do material enviado.
Durante a operação desta terça-feira, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. A medida judicial teve como objetivo localizar dispositivos eletrônicos utilizados na prática investigada.
Rede de pornografia infantil investigada
A rede de pornografia infantil investigada envolve suspeitos que atuavam por meio de plataformas digitais para compartilhar conteúdos ilegais. As autoridades buscam identificar todos os envolvidos no esquema.
Durante o cumprimento do mandado, os investigadores procuraram apreender o celular utilizado pela suspeita. Segundo a investigação, o aparelho teria sido usado para enviar imagens e receber pagamentos.
Após a prisão, os agentes conduziram a mulher para prestar depoimento. O interrogatório ocorrerá na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, em Vitória.
Posteriormente, as autoridades devem encaminhar a suspeita ao sistema prisional do Espírito Santo. A transferência para o estado de São Paulo dependerá de decisão judicial.
A Operação Apertem o Cinto representa um esforço conjunto entre as polícias civis dos dois estados. A cooperação busca ampliar a capacidade de investigação em crimes que envolvem exploração sexual infantil.
Além disso, as equipes seguem analisando materiais e informações coletadas durante as apurações. O objetivo é identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.
Casos relacionados à exploração sexual infantil costumam envolver redes digitais complexas. Por esse motivo, as autoridades utilizam técnicas especializadas de investigação.
Por fim, a operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate a crimes contra crianças e adolescentes. As investigações continuam em andamento e novas diligências podem ocorrer nos próximos dias.
