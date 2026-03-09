Polícia encontra revólver com casal durante festa em Marataízes

A apreensão de arma em Marataízes marcou a atuação da Polícia Militar durante a noite deste sábado (7), no Centro do município. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento preventivo nas proximidades da Festa das Canoas quando abordou um homem em atitude suspeita.

Os policiais atuavam em apoio à segurança do evento, que reuniu moradores e visitantes na região central da cidade. Durante o patrulhamento, a equipe observou a movimentação de um casal e decidiu realizar a abordagem.

Assim que iniciaram os procedimentos de verificação, os militares realizaram buscas pessoais. Em seguida, encontraram um revólver calibre .38 em posse do casal. A equipe constatou a presença da arma durante a revista.

Diante da situação, os policiais apreenderam o revólver imediatamente. Logo depois, conduziram os dois envolvidos para a delegacia responsável pela área. A ação ocorreu sem registro de resistência durante a abordagem.

A presença policial no evento integra o planejamento de segurança pública durante festas e atividades com grande concentração de pessoas. Além disso, o patrulhamento preventivo busca reduzir riscos e garantir a tranquilidade dos participantes.

A apreensão de arma em Marataízes ocorreu enquanto a equipe da Força Tática realizava apoio à Festa das Canoas. O evento tradicional costuma reunir moradores da cidade e visitantes em diferentes pontos do Centro.

Por esse motivo, a Polícia Militar intensificou a presença de viaturas na região. As equipes realizaram rondas constantes e abordagens estratégicas ao longo da noite.

Durante uma dessas abordagens, os militares identificaram o revólver calibre .38 em posse do casal. Após a constatação do material, a equipe seguiu o protocolo previsto para esse tipo de ocorrência.

Em seguida, os policiais conduziram os envolvidos até a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, conhecida como 9ª DRI. Na unidade policial, os agentes apresentaram a arma apreendida e registraram a ocorrência.

A partir desse procedimento, a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que conduz a análise da ocorrência.

Além disso, a atuação das equipes durante eventos públicos busca prevenir situações que possam colocar pessoas em risco. Dessa forma, o patrulhamento e as abordagens fazem parte das estratégias de segurança adotadas pelas forças policiais.

Com isso, a apreensão de arma em Marataízes reforça a importância da presença policial em eventos com grande circulação de pessoas. A atuação preventiva, portanto, contribui para a manutenção da ordem e para a segurança da população.