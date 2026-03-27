PRF apreende anabolizantes e canetas emagrecedoras falsificadas em Itapemirim

A apreensão de anabolizantes e canetas emagrecedoras falsificadas em Itapemirim resultou na interceptação de uma carga avaliada em aproximadamente R$ 120 mil. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (26), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101.

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De acordo com a corporação, a abordagem aconteceu por volta das 15h, no km 414 da rodovia. Os agentes deram ordem de parada a um veículo VW/T-Cross e iniciaram a fiscalização.

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Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram diversos produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os itens, segundo a PRF, têm origem paraguaia.

Entre os materiais apreendidos, estavam medicamentos à base de tirzepatida, anabolizantes e hormônios injetáveis. Além disso, os agentes encontraram outros produtos de uso controlado.

Os policiais também apreenderam perfumes importados e um aparelho celular. Todo o material estava armazenado no interior do veículo abordado.

Apreensão de medicamentos irregulares em Itapemirim envolve substâncias proibidas

Durante a ocorrência, um casal assumiu a responsabilidade pelo transporte da carga. Segundo os envolvidos, o valor estimado dos produtos é de cerca de R$ 120 mil.

Diante da situação, os agentes encaminharam o casal à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. No local, a autoridade policial adotou os procedimentos legais.

Além disso, a apreensão de medicamentos irregulares em Itapemirim envolve substâncias consideradas proibidas no país. De acordo com a Anvisa, os produtos não possuem autorização para comercialização.

Enquanto isso, a importação e a venda desses itens podem configurar crimes contra a saúde pública. Além disso, a prática também pode ser enquadrada como contrabando.

A PRF reforça que ações de fiscalização nas rodovias federais buscam coibir a circulação de produtos ilegais. Dessa forma, a atuação contribui para a proteção da população.

Além disso, a apreensão de medicamentos irregulares em Itapemirim evidencia os riscos associados ao consumo de substâncias sem controle sanitário. Esses produtos podem causar danos à saúde.

Enquanto isso, a Polícia Federal deve aprofundar as investigações para identificar a origem e o destino da carga. A análise do material apreendido também fará parte do processo.

Por fim, a apreensão de medicamentos irregulares em Itapemirim destaca a importância da fiscalização contínua. As autoridades seguem atuando para combater práticas ilegais e proteger a saúde pública.