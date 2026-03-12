PRF descobre carro clonado durante abordagem na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro clonado em Aracruz durante fiscalização realizada na tarde desta quarta-feira (11). A abordagem ocorreu no km 189 da BR-101, no norte do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 15h40. A ação foi conduzida por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), vinculados à Delegacia da PRF em Serra.

Leia mais: Fraude de energia termina em prisão em Cachoeiro de Itapemirim

As equipes realizavam policiamento ostensivo na rodovia quando decidiram abordar um automóvel GM Spin que trafegava pelo trecho.

O veículo era conduzido por um homem de 44 anos. Durante a fiscalização, os agentes iniciaram a verificação dos documentos e dos elementos de identificação do automóvel.

Logo no início da inspeção, os policiais identificaram indícios de adulteração em partes do veículo. Por esse motivo, os agentes aprofundaram a análise técnica.

Durante a verificação detalhada, os policiais observaram inconsistências em dados de identificação do automóvel.

Diante das suspeitas, os agentes realizaram novas consultas em sistemas de segurança pública.

Posteriormente, os policiais confirmaram que o veículo abordado era um clone de outro automóvel da mesma marca e modelo.

Segundo a PRF, criminosos costumam utilizar esse tipo de prática para dificultar a identificação de veículos roubados.

Carro clonado em Aracruz

Após a análise completa, os policiais confirmaram que o carro clonado em Aracruz possuía registro de roubo.

De acordo com os registros oficiais, criminosos roubaram o veículo original no dia 21 de agosto de 2022.

O crime ocorreu no município de Serra, também no Espírito Santo.

Depois de confirmar a irregularidade, os policiais adotaram imediatamente as medidas previstas para esse tipo de ocorrência.

Em seguida, os agentes conduziram o motorista e o veículo à delegacia responsável pelo caso.

A equipe encaminhou a ocorrência para a 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Aracruz.

No local, os policiais civis realizarão os procedimentos legais e darão continuidade às investigações.

A Polícia Civil investigará as circunstâncias que envolvem o carro clonado em Aracruz.

Além disso, os investigadores buscarão identificar os responsáveis pela clonagem do automóvel.

Especialistas em segurança pública explicam que criminosos utilizam veículos clonados com frequência em crimes patrimoniais.

Nesse tipo de prática, os envolvidos alteram sinais identificadores do veículo para dificultar a identificação pelas autoridades.

Dessa forma, os criminosos conseguem circular com veículos roubados sem levantar suspeitas imediatas.

Por esse motivo, operações de fiscalização nas rodovias desempenham papel importante no combate a esse tipo de crime.

A Polícia Rodoviária Federal informou que continuará intensificando abordagens e operações de rotina nas rodovias federais do Espírito Santo.

Essas ações buscam identificar irregularidades, recuperar veículos roubados e ampliar a segurança nas estradas.

Assim, a recuperação do carro clonado em Aracruz reforça o trabalho de fiscalização realizado pelas forças de segurança nas rodovias federais.