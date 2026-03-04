PRF identifica fraude em semirreboque durante abordagem no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um semirreboque clonado em Viana no início da noite desta terça-feira (3), por volta das 18h, no km 304 da BR-101. A equipe realizava fiscalização com foco no combate à criminalidade no sentido crescente da rodovia quando abordou o conjunto transportador.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os policiais interceptaram um cavalo-trator Iveco Stralis, com placas de Santa Catarina, atrelado a um semirreboque com placas do Rio de Janeiro. Durante a abordagem, o condutor se identificou e informou que era proprietário do cavalo-trator. Além disso, relatou que alugava o semirreboque de um terceiro pelo valor mensal de R$ 2.300,00.

Leia também: “Disk Pó” é alvo da PM e termina com prisão em Cachoeiro de Itapemirim

No entanto, ao iniciar a vistoria detalhada, a equipe constatou indícios de irregularidades. Os agentes verificaram que grande parte da estrutura do implemento remetia à marca Facchini. Contudo, as numerações do Número de Identificação Veicular (NIV) estavam suprimidas.

Semirreboque clonado em Viana apresenta adulterações

Diante da análise técnica, os policiais confirmaram que se tratava de um semirreboque clonado em Viana. As adulterações impediram a identificação imediata do veículo original durante a abordagem. Além disso, a supressão dos elementos identificadores reforçou a suspeita de crime.

A clonagem de veículos de carga representa uma prática utilizada para ocultar a origem ilícita de bens. Por isso, a fiscalização da PRF concentra esforços no combate a esse tipo de irregularidade nas rodovias federais.

Após constatar as adulterações, a equipe encaminhou o envolvido à Delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo, em Cariacica. As autoridades irão apurar a responsabilidade e investigar a possível origem do veículo.

Enquanto isso, os agentes removeram o semirreboque para um pátio credenciado. O veículo permanece à disposição da autoridade policial para perícia e demais procedimentos legais.

A atuação da PRF reforça o monitoramento constante nas rodovias federais. Além disso, demonstra a importância das fiscalizações técnicas para identificar fraudes estruturais que, à primeira vista, podem passar despercebidas.

Com a recuperação do semirreboque clonado em Viana, a investigação segue em andamento para esclarecer os fatos e identificar eventuais envolvidos.