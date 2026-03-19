PRF intensifica fiscalização na BR-101 com câmeras de inteligência artificial

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está inovando na fiscalização de trânsito na BR-101, que corta o Espírito Santo, com o uso de câmeras inteligentes equipadas com inteligência artificial. Essa tecnologia, instalada em pontos estratégicos da rodovia, tem como objetivo principal aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes, monitorando condutas de risco em tempo real.

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Essas câmeras são capazes de identificar infrações como o não uso do cinto de segurança e o uso de celular ao volante. A PRF recebe automaticamente as imagens capturadas, e os agentes validam as autuações antes de emitir as multas.

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Em apenas um mês de operação, o sistema registrou 433 infrações, sendo 390 relacionadas ao cinto de segurança, 42 ao uso de celular e outras irregularidades. Em um único dia, mais de 120 infrações foram detectadas.

Câmeras inteligentes da PRF

Além de operar durante o dia, as câmeras inteligentes funcionam também à noite e conseguem monitorar veículos em alta velocidade, aumentando a eficácia da fiscalização. A PRF planejou a instalação desses equipamentos com base em estudos técnicos, que identificaram os trechos mais críticos da rodovia e os locais com maior incidência de acidentes.



A PRF reforça a importância do uso do cinto de segurança, que reduz significativamente as lesões em caso de acidentes. Além disso, alerta que o uso de celular ao volante compromete a atenção do motorista, elevando o risco de sinistros.

A PRF considera graves as infrações por não usar o cinto de segurança ou por manusear o celular enquanto dirige. Aliás, as multas são de R$ 195,23 e penalidades que variam de cinco a sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Portanto, até 2027, a PRF pretende monitorar 70% da BR-101 com esse tipo de tecnologia. Com isso, fortalecendo a fiscalização e contribuindo para a preservação de vidas no trânsito.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).