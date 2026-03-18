PRF recupera moto clonada em Cariacica e prende condutor

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma moto clonada em Cariacica na tarde desta quarta-feira (18). Durante a fiscalização no km 293 da BR-101, a equipe abordou um veículo que apresentou sinais claros de adulteração. A motocicleta, uma Honda XRE 300 de cor verde, foi identificada como furtada.

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Por volta das 14h10, os policiais pararam o condutor da moto. Quando questionado sobre a procedência do veículo, ele informou que o havia adquirido há dois anos por meio de um anúncio na plataforma OLX. Segundo o homem, a negociação envolveu a troca de uma motocicleta Honda CG 150, ano 2010, que pertencera à sua mãe, além do pagamento de R$ 3 mil em espécie. No entanto, o condutor não soube fornecer os dados do vendedor.

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Identificação da moto clonada em Cariacica

Após a abordagem, os agentes identificaram a motocicleta e detectaram sinais evidentes de adulteração. O chassi e o motor apresentavam as numerações originais suprimidas com um instrumento abrasivo, enquanto a regravação estava fora dos padrões exigidos pelo fabricante. Em seguida, a análise de vestígios remanescentes permitiu identificar o veículo original, que constava como furtado em Serra/ES, no dia 27 de julho de 2024.

Com a confirmação do furto e da adulteração, o condutor foi preso em flagrante. Ele foi levado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, onde seguirá para as providências legais. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran/ES, onde ficará à disposição da autoridade competente para perícia.

A operação da PRF reforça o combate ao crime de clonagem de veículos e à venda irregular de motos. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal segue intensificando suas ações nas rodovias capixabas para combater práticas criminosas e garantir a segurança nas estradas.