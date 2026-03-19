Vargem Alta 38 anos: Governo do ES investe R$ 230 milhões em obras
A reforma e ampliação da Escola Agostinho Agrizzi, em Jaciguá, recebeu um aporte de R$ 5,7 milhões para qualificar o aprendizado dos jovens.
Vargem Alta comemora 38 anos de emancipação política nesta sexta-feira (20), com investimentos do Governo do ES emotivos de sobra para celebrar. Nos últimos anos, o Governo do Estado destinou mais de R$ 230 milhões para transformar a realidade socioeconômica do município. Os recursos contemplam áreas estratégicas como educação, saúde e infraestrutura, garantindo avanços que impactam diretamente o cotidiano da população.
No entanto, a construção da nova sede da Prefeitura Municipal simboliza a modernização da gestão pública. O projeto, viabilizado pelo Fundo Cidades e concluído em 2024, oferece agora uma estrutura adequada para o atendimento ao cidadão.
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Ao mesmo tempo, a infraestrutura rodoviária recebeu um fôlego novo com a pavimentação da ES-475. O investimento de R$ 72 milhões no trecho entre São José das Fruteiras e Fazenda da Prata facilita o escoamento da produção e melhora a segurança para os motoristas.
Investimentos do Governo do ES em Vargem Alta
A educação também aparece como prioridade no pacote de melhorias. A reforma e ampliação da Escola Agostinho Agrizzi, em Jaciguá, recebeu um aporte de R$ 5,7 milhões para qualificar o aprendizado dos jovens.
Além disso, o novo Centro Estadual de Ensino Técnico (CEET) Giuseppe Altoé já funciona como referência regional. Isso porque a unidade oferece laboratórios modernos e cursos técnicos em Administração e Enfermagem, conectando os estudantes do Sul capixaba ao mercado de trabalho.
Inclusive, a parceria entre o Estado e o município cria um ambiente de novas oportunidades para os moradores. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, os investimentos buscam potencializar o protagonismo de Vargem Alta no desenvolvimento regional.
“A administração Renato Casagrande/Ricardo Ferraço tem um entendimento muito claro de que os municípios são protagonistas, e que cabe ao Estado potencializá-los. E foi isso que fizemos em Vargem Alta. O Centro Estadual de Ensino Técnico em Jaciguá vai abrir uma janela de oportunidades para os jovens e adolescentes da região, com educação profissional”, completa o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado.
Com informações da assessoria de imprensa da Casa Civil.
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