Alunos de Marataízes participam de atividades educativas na GCM

Em uma ação conjunta, as secretarias municipais de Educação (SEMED) e de Defesa Social e Segurança Patrimonial levaram estudantes para conhecer o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes nesta terça-feira (28). A iniciativa reuniu alunos em uma atividade educativa voltada à aproximação com a segurança pública.

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Participaram da visita crianças da pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas Marcelo Gomes Moreira, Sebastião de Almeida Ferreira e Imburi. Além disso, os alunos dos turnos matutino e vespertino seguiram acompanhados por professores até a sede da GCM, localizada no bairro Belo Horizonte.

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Durante a atividade, os estudantes conheceram a base da Guarda Municipal e visitaram os diferentes setores. Em seguida, entraram nas viaturas e acompanharam palestras ministradas pelos guardas, o que ampliou o contato com as rotinas da corporação.

Além disso, os alunos assistiram às apresentações do Canil K9, que demonstrou técnicas de busca com cães farejadores. Ao mesmo tempo, a equipe realizou simulações de abordagem com o uso dos animais, o que despertou a atenção dos participantes.

Por fim, a interação com os cães marcou o momento mais observado durante a visita. Dessa forma, a atividade proporcionou aprendizado prático e contato direto com o trabalho da GCM, enquanto as crianças demonstraram interesse e proximidade com os animais durante toda a ação.