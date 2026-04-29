Casal é preso com 19 kg de cocaína na BR-262 no Sul do ES
Casal é preso com 19 kg de cocaína na BR-262, no ES. Droga estava escondida no tanque de combustível de um veículo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 19 quilos de pasta base de cocaína na noite desta terça-feira (28), durante fiscalização na BR-262, em Marechal Floriano, no Espírito Santo. A droga estava escondida no tanque de combustível de um carro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abordagem ocorreu por volta das 21h30, no km 47 da rodovia, quando os agentes pararam um Fiat Argo ocupado por um casal. O motorista informou que saiu de Ribeirão Preto, em São Paulo, com destino a Vila Velha, onde permaneceria por alguns dias. No entanto, a equipe identificou inconsistências nas informações apresentadas.
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Além disso, os policiais perceberam um forte odor de maconha no interior do veículo. O condutor admitiu ter feito uso da substância recentemente. Durante a checagem, a PRF também constatou que ele possui antecedentes por tráfico de drogas, o que aumentou a suspeita.
Diante dos indícios, os agentes realizaram uma vistoria detalhada e encontraram 19 tabletes de substância com características de pasta base de cocaína ocultos no tanque de combustível. Questionado novamente, o motorista confessou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga até o destino final.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a passageira e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
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