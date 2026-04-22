Comércio do ES mantém confiança alta e supera média nacional

O comércio capixaba segue operando em um ambiente de confiança elevada em 2026. Em março, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou 109,9 pontos. O indicador, que permanece acima da zona de satisfação (100 pontos) desde junho de 2025, apresentou crescimento de 8,6% na comparação com março de 2025, resultado superior ao registrado no Brasil (4,9%) e em todos os estados do Sudeste.

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Os dados

Os dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base no Icec, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e refletem a percepção dos empresários sobre as condições atuais da economia, expectativas futuras e intenções de investimento, contratação e estoques.

Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado sinaliza um cenário de confiança sustentada do comércio capixaba, com um comportamento de acomodação.

“Após um ciclo de crescimento mais intenso no segundo semestre de 2025, quando o indicador atingiu seu pico, o início de 2026 foi marcado por leve desaceleração e uma pequena recuperação em março. Esse movimento aponta para uma fase de estabilização do comércio capixaba, considerada natural após períodos de expansão mais acelerada”, explicou.

Entre os componentes do Icec, o subíndice Expectativas futuras apresentou avanço de 1,4% em março, alcançando 133,8 pontos, com crescimento de 10,6% na comparação anual. O desempenho foi impulsionado principalmente pela melhora na percepção sobre a economia, que subiu 2,6% no mês e 15,7% no ano, atingindo 118,8 pontos.

A confiança no setor também evoluiu, com alta de 0,9% no mês e 11,3% no ano, enquanto a expectativa em relação às próprias empresas cresceu 1% na comparação mensal e 6,2% na anual, chegando a 149 pontos. Esse foi o maior nível entre os subíndices, indicando confiança dos empresários em seus próprios negócios.

Intenções de investimentos

Já o subíndice de Intenções de Investimentos apresentou estabilidade, com leve queda de 0,7% no mês, mas crescimento de 8% na comparação anual, totalizando 112,8 pontos. A intenção de contratação de funcionários segue como destaque positivo, com alta de 0,9% no mês e avanço de 16,9% no ano.

O levantamento também mostra que as empresas de maior porte, com mais de 50 funcionários, têm desempenhado papel relevante na sustentação da confiança. Esse grupo apresentou crescimento nos subíndices, com altas interanuais de 39,9% em Condições atuais, 20,7% em Expectativas futuras e 15,6% em Intenções de investimentos.

André Spalenza frisou que, para os próximos meses, a tendência é de crescimento moderado, especialmente em segmentos mais dependentes de crédito e renda. “A expectativa é de decisões mais prudentes em relação a estoques, investimentos e expansão das vendas, mantendo, ainda assim, o comércio capixaba em um patamar elevado de confiança”, ressaltou.

A pesquisa completa está disponível em: https://portaldocomercio-es.com.br.

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 431.803 empresas, responsáveis por 58% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 663 mil de pessoas.

Com mais de 30 unidades, ações itinerantes e presença em todos os municípios capixabas – de forma física ou on-line –, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo. A entidade representa 26 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado.

O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).