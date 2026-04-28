Cooperativa abre novas vagas de empregos; veja como se inscrever

A Nater Coop abriu novas vagas de emprego no Espírito Santo e em Minas Gerais. A cooperativa concentra a maioria das oportunidades no território capixaba e direciona as posições a profissionais com Ensino Fundamental, Médio e Técnico. Além disso, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 3 de maio, exclusivamente pelo site oficial da instituição, onde também encontram detalhes sobre cada função.

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Vagas no ES

Entre as oportunidades, a cooperativa oferece vagas como assistente de qualidade em Santa Maria de Jetibá e operador de empilhadeira em Ibiraçu. Ainda assim, há chances para atendente de lanchonete em Itarana e auxiliar de loja em municípios como Vila Valério, Vargem Alta, Iúna e Itarana. Em geral, os cargos exigem escolaridade básica e, em alguns casos, experiência prévia e conhecimento em Pacote Office.

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Além disso, a Nater Coop busca profissionais para funções administrativas e operacionais. Nesse sentido, há vagas para assistente administrativo em Vila Valério, auxiliar de classificação de ovos em Santa Maria de Jetibá e auxiliar de limpeza em Ibiraçu. Por outro lado, a cooperativa também abre oportunidades para vendedor externo e consultor técnico de campo, com exigência de CNH categoria B e disponibilidade para viagens.

No setor logístico, a instituição disponibiliza vagas como auxiliar de armazém e auxiliar de loja em Governador Lindenberg, com atividades voltadas à organização de estoque, reposição e movimentação de mercadorias. Ao mesmo tempo, essas funções valorizam experiência prática e conhecimento básico em informática.

Vagas de MG

Já em Minas Gerais, a cooperativa amplia a oferta de vagas para vendedor externo nas cidades de Simonésia, Inhapim e Espera Feliz. Nesses casos, os candidatos devem possuir Ensino Médio completo, experiência em vendas agropecuárias e disponibilidade para deslocamentos frequentes.

Nater Coop

Sobre a cooperativa, a Nater Coop atua há mais de seis décadas no agronegócio. Atualmente, reúne mais de 25 mil cooperados e cerca de 1.240 colaboradores, além de manter relacionamento com aproximadamente 30 mil produtores rurais.

Com sede em Santa Maria de Jetibá, a instituição opera 42 lojas agropecuárias no Espírito Santo e em Minas Gerais, além de postos de combustíveis e unidades de autoatendimento.