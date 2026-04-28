Segurança

Escola municipal é arrombada e tem itens furtados em Marataízes

Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que todas as providências estão sendo tomadas para identificação do criminoso

Foto: Reprodução / Rede social

A Escola Marisol, localizada em Barra de Marataízes, foi alvo de furto. Uma equipe da Guarda Civil municipal foi acionada, nesta segunda-feira (27), e constatou que a unidade escolar foi invadida.

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Uma grade de ferro que ficava na cozinha foi arrancada. Foram levados um ventilador de 60cm (Mondial, preto) e gêneros alimentícios (leite, carne, alho, mamão, manteiga e pão).

Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que todas as providências estão sendo tomadas para identificação do criminoso e para que não haja mais intercorrências desse tipo nas unidades de ensino municipais.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

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