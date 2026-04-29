Evento estadual destaca liderança e direito à aprendizagem no ES

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo deu início, nesta quarta-feira (29), ao XXII Fórum Estadual da Undime ES. O evento reúne dirigentes municipais, diretores escolares, pedagogos e profissionais da educação para discutir desafios e caminhos da rede pública com foco na equidade.

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Com o tema “Liderança, proteção e direito à aprendizagem”, o encontro direciona os debates para uma gestão educacional estratégica. Além disso, os participantes analisam práticas que priorizam resultados e, sobretudo, garantem o acesso à aprendizagem para todos os estudantes.

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Já no primeiro dia, a programação promoveu momentos de reflexão e troca de experiências. A organização destacou a conferência magna sobre liderança educacional e equidade. Ao mesmo tempo, especialistas conduziram palestras voltadas ao planejamento estratégico e à gestão eficiente dos recursos públicos.

Durante a tarde, os participantes acompanharam debates sobre financiamento da educação. Em seguida, o evento promoveu uma roda de conversa sobre transparência na gestão pública. Dessa forma, os profissionais reforçaram o compromisso com práticas responsáveis e alinhadas às demandas das redes municipais.

Além disso, o Fórum segue com programação nesta quarta-feira (30). Os debates abordarão temas como avaliação educacional, proteção escolar, cultura de paz e gestão pedagógica orientada por dados.

Por fim, o evento reafirma o protagonismo dos municípios na construção de uma educação pública de qualidade. Consequentemente, fortalece a atuação dos gestores e contribui para uma rede mais justa, eficiente e inclusiva em todo o Espírito Santo.