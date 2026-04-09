Festa da Penha: PRF reforça segurança para Moto Romaria no ES

Polícia Rodoviária Federal realizará, no próximo domingo (12), a 2ª edição da Moto Romaria da Penha 2026, no Espírito Santo. O evento reunirá motociclistas em um percurso de aproximadamente 30 quilômetros entre os municípios de Serra, Vitória e Vila Velha.

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A concentração ocorrerá às 8h, na Praça Encontro das Águas, em Serra. Em seguida, os participantes sairão às 9h em direção à Prainha, em Vila Velha. A romaria integra, sobretudo, a programação da Festa da Penha, considerada uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

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Neste ano, a PRF reforçará o efetivo com motociclistas de outras regiões do país. Além disso, os agentes intensificarão a fiscalização de motocicletas ao longo da semana que antecede o evento, com foco na segurança viária e na preservação de vidas.

Como parte do planejamento, as forças de segurança realizarão, na sexta-feira (10), o reconhecimento do trajeto. Dessa forma, os órgãos envolvidos poderão ajustar pontos estratégicos e garantir maior fluidez no trânsito durante o percurso.

No sábado (11), ocorrerá a tradicional Romaria dos Homens, que mobiliza milhares de fiéis em caminhada noturna rumo ao Convento da Penha. A movimentação exige, portanto, atuação integrada para organizar o fluxo de pedestres e veículos, principalmente na Segunda Ponte, trecho sob circunscrição da PRF.

A operação contará com a participação de diversos órgãos, como Guardas Municipais, Detran-ES, DER-ES, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, SAMU e a concessionária Ecovias 101.

Mais do que um evento, a Moto Romaria da Penha representa um momento de fé, reflexão e união. Nesse sentido, a PRF reforça seu compromisso em garantir segurança, organização e respeito durante toda a programação.