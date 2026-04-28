Frente fria se aproxima no feriado e muda o clima no Espírito Santo

O Espírito Santo terá um feriado prolongado de 1° de Maio marcado por mudanças no tempo, especialmente com a chegada de uma frente fria no fim do período. Inicialmente, o sol e o calor predominam no Estado. No entanto, a partir de domingo (3), o cenário começa a mudar, com aumento de nuvens e previsão de chuva em várias regiões.

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De acordo com a Climatempo, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), o tempo segue firme em todo o território capixaba. O sol aparece com força e as temperaturas ficam elevadas para esta época do ano. Além disso, não há previsão de chuva, o que favorece atividades ao ar livre. Por outro lado, a umidade do ar pode ficar baixa durante as horas mais quentes do dia, exigindo atenção com hidratação.

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Contudo, no domingo (3), a chegada de uma frente fria altera as condições do tempo. Durante a tarde, as pancadas de chuva começam a se espalhar pelo centro-sul do estado e avançam em direção à região de Vitória. Já no norte capixaba, a previsão indica chuva principalmente à noite.

Frente fria chega ao Espírito Santo

Além disso, essa mudança ocorre por conta do deslocamento de um sistema frontal pelo centro-sul do Brasil. Embora os efeitos mais intensos, como queda acentuada de temperatura e ventos fortes, atinjam principalmente o Sul do país, o Espírito Santo também sentirá os reflexos, especialmente com o aumento da instabilidade.

Assim, o feriadão começa com clima típico de calor e tempo aberto, mas termina com condições mais instáveis. Portanto, quem pretende aproveitar os últimos dias de descanso deve ficar atento à previsão, sobretudo no domingo, quando o tempo muda no estado.