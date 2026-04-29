Mais segurança: Vitória recebe 150 novas armas de choque

Vitória reforçou a segurança pública e ampliou a capacidade operacional da Guarda Civil Municipal (GCMV). A corporação recebeu 150 novas armas de choque, conhecidas como tasers. Com isso, o total de equipamentos disponíveis chegou a 400 unidades. A medida busca fortalecer o trabalho preventivo e garantir mais proteção à população.

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As tasers são dispositivos elétricos de incapacitação neuromuscular. Ou seja, elas interrompem temporariamente os movimentos da pessoa atingida. Além disso, os equipamentos chegaram à capital na última semana e já fazem parte da estratégia de modernização da segurança urbana.

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A prefeita de Vitória, Cris Samorini, destacou que a ampliação do uso das armas não letais vem acompanhada de treinamento.

“Agora todo o efetivo terá condição de utilizar o taser. No entanto, seguimos investindo na capacitação profissional. Isso impacta diretamente na qualidade do serviço e garante mais segurança para a população”, afirmou.

Já o gerente administrativo, orçamentário e financeiro da Secretaria de Segurança Urbana, Kaio Rodrigues, ressaltou o critério adotado na compra. “Priorizamos equipamentos de alta qualidade. Nossas equipes são bem preparadas e precisam de ferramentas adequadas. Por isso, buscamos sempre o melhor custo-benefício para atender a população”, explicou.

Outros itens

Além das armas, o pacote inclui cartuchos, coldres, data kits e 250 baterias. O investimento total foi de cerca de R$ 560 mil, com recursos do Fundo Municipal de Segurança Urbana (FUNSEG).

O secretário de Segurança Urbana, Amarilio Boni, reforçou o papel estratégico do equipamento. “As tasers ampliam as opções no uso progressivo da força. Dessa forma, o guarda pode agir com mais precisão em diferentes situações. A arma de fogo segue como último recurso, enquanto a arma de choque permite resolver ocorrências sem escalada de violência”, destacou.

A Secretaria informou que parte da tropa já utiliza o equipamento. Contudo, os novos dispositivos serão distribuídos gradualmente, após treinamento específico dos agentes.