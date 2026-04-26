Segurança

Mulher com mandado por tráfico de drogas em Minas Gerais é presa em Marataízes

Após a confirmação do mandado, a mulher foi detida e encaminhada para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação

Durante patrulhamento no bairro Lagoa Dantas, em Marataízes, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM), localizou e prendeu, neste sábado (25), uma mulher com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

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De acordo com a GCM, a ordem judicial havia sido expedida no estado de Minas Gerais. A suspeita foi identificada durante a ação, abordada no local e não apresentou resistência.

Após a confirmação do mandado, a mulher foi detida e encaminhada para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

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