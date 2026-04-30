Oficinas gratuitas de bonecas Abayomi abrem inscrições em cidades do ES

A companhia Mais Um Ponto, Mais Um Conto inicia, a partir de maio, uma série de oficinas gratuitas de bonecas Abayomi voltadas para crianças no Espírito Santo. O projeto “Calunga: A Princesa que Virou Boneca” levará atividades para Serra, Colatina e Vitória, promovendo uma experiência educativa que une cultura, arte e identidade.

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As oficinas atendem meninas de 6 a 12 anos e integram a proposta “Boneca Abayomi: Afeto, Cultura e Identidade”. Nesse contexto, a metodologia combina roda de conversa, criação artística e encerramento coletivo. Além disso, as participantes confeccionam as bonecas com retalhos de tecido, sem costura, o que estimula criatividade, afeto e reaproveitamento de materiais.

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Mais do que uma prática manual, o projeto busca fortalecer a autoestima e incentivar o reconhecimento da cultura afro-brasileira desde a infância. Dessa forma, as atividades contribuem para o desenvolvimento do senso de pertencimento e para o respeito à diversidade cultural.

A artesã maranhense Waldilena “Lena” Serra Martins criou a boneca Abayomi em 1987, no Rio de Janeiro, utilizando uma técnica sem cola e sem costura. Desde então, o objeto se consolidou como símbolo de afeto, resistência e valorização da identidade negra. Durante as oficinas, as crianças vivenciam esse processo de forma artística e pedagógica, aproximando-se de práticas coletivas de memória e cuidado.

Programação cultural

Além das oficinas, o projeto também apresenta gratuitamente o espetáculo “Calunga: A Princesa que Virou Boneca” nas cidades participantes. Nesse sentido, as sessões ocorrem no período da tarde e complementam as atividades formativas realizadas pela manhã.

A encenação aborda temas como amizade, coragem e pertencimento, acompanhando a trajetória de uma princesa que, ao longo de sua jornada, descobre sua identidade até ser transformada em boneca para cumprir sua missão.

Com linguagem que mistura oralidade, dança, teatro, manipulação de bonecos, música e projeções, o espetáculo cria uma experiência sensível e imersiva para o público infantil. Além disso, a narrativa dialoga com referências da cultura afro-brasileira e capixaba, incluindo elementos da Lenda da Casaca.

Funcultura

O projeto conta com recursos do Funcultura, por meio do edital Culturas para Infâncias, da Secretaria de Estado da Cultura, além de apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura 2024, com incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A iniciativa também garante acessibilidade ao público. As apresentações terão intérprete de Libras e recursos voltados para pessoas com sensibilidade sensorial, ampliando o acesso e promovendo inclusão.