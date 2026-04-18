Previsão indica calor e pouca chuva no ES neste sábado

A previsão do tempo indica um sábado de calor e predomínio de tempo firme no Espírito Santo. No entanto, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida em áreas do litoral norte.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a madrugada e pela manhã, a chuva pode ocorrer de forma isolada no litoral. Ainda assim, ao longo do dia, o tempo aberto predomina na maior parte do Estado.

Leia também: Cachoeiro se destaca na preservação ambiental

Além disso, nas demais regiões, o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens. Dessa forma, não há previsão de chuva fora do litoral norte.

As temperaturas aumentam, principalmente na metade sul. Ao mesmo tempo, o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Previsão por regiões

Na Grande Vitória, o tempo segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. A mínima é de 21 °C e a máxima chega a 33 °C. Em Vitória, por sua vez, a temperatura varia entre 21 °C e 32 °C.

Na Região Sul, o cenário também é de tempo firme. Dessa forma, o céu permanece com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 20 °C e a máxima alcança 34 °C. Já nas áreas altas, a mínima fica em 16 °C e a máxima chega a 31 °C.

Na Região Serrana, o tempo segue estável. Além disso, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 18 °C e 31 °C. Já nas áreas altas, os termômetros marcam entre 16 °C e 30 °C.

Na Região Norte, o tempo permanece firme. Dessa maneira, não há previsão de chuva e o céu segue com poucas nuvens. A mínima é de 20 °C e a máxima chega a 33 °C.

Na Região Noroeste, o cenário é semelhante. Ou seja, o tempo segue aberto e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, por outro lado, a mínima é de 18 °C e a máxima chega a 32 °C.

Na Região Nordeste, no entanto, a umidade provoca chuva rápida na madrugada e pela manhã no litoral. Ainda assim, nos demais períodos, o tempo aberto predomina. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado. A temperatura varia entre 23 °C e 33 °C.