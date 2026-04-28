PRF flagra caminhões com mesma placa na BR-101 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão clonado na noite desta segunda-feira (27), após flagrar dois veículos com a mesma placa na BR-101, em João Neiva, no Espírito Santo. A abordagem ocorreu por volta das 21h30, no km 204 da rodovia.

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Durante fiscalização, os agentes identificaram um caminhão trator DAF/XF FTT 530 SSC, de cor azul, com registro em Ibiraçu. Em seguida, outro veículo com as mesmas características e ostentando a mesma placa também foi localizado, o que levantou suspeita de adulteração.

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Após levantamentos, a PRF constatou que o caminhão clonado vinha de Minas Gerais pela BR-259, enquanto o veículo original seguia pela BR-101 em direção à Bahia. Durante a verificação detalhada, os policiais confirmaram que os sinais identificadores de um dos veículos não correspondiam à placa exibida.

Além disso, foi identificado que o caminhão original possuía restrição judicial de transferência e circulação, em vigor desde 8 de abril de 2026. Segundo a PRF, ambos os veículos pertencem à mesma empresa, o que indica que a clonagem da placa pode ter sido utilizada para burlar a restrição e manter o caminhão em operação.

Diante da irregularidade, os agentes enquadraram a ocorrência como adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O motorista afirmou desconhecer a situação e disse que apenas conduzia o caminhão a serviço da empresa. Ainda assim, ele foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Aracruz, para os procedimentos legais.