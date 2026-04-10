PRF recupera moto furtada e apreende adolescente na BR-101 no ES
Veículo circulava sem placa e apresentava sinais de adulteração; abordagem ocorreu durante patrulhamento na rodovia federal.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com registro de furto na tarde desta quinta-feira (9), no km 188 da BR-101, em Aracruz. A ação ocorreu por volta das 17h, durante fiscalização de rotina realizada por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o patrulhamento, os policiais identificaram uma motocicleta circulando sem placa, o que levantou suspeita imediata. Em seguida, a equipe realizou a abordagem e iniciou a verificação dos elementos identificadores do veículo. Apesar das tentativas de ocultação, os agentes confirmaram que se tratava de uma Honda/NXR160 Bros, de cor vermelha, com registro de furto desde 25 de janeiro de 2026.
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Além disso, a PRF identificou sinais claros de adulteração. Os responsáveis pelo veículo o plotaram na cor preta para dificultar a identificação e permitir a circulação irregular. Diante disso, os policiais intensificaram a fiscalização e confirmaram a irregularidade.
O condutor, um adolescente, afirmou que adquiriu a motocicleta no dia anterior ao trocar um aparelho celular como parte do pagamento e assumir o compromisso de quitar o restante posteriormente. No entanto, a procedência ilegal do veículo motivou a apreensão imediata.
Os agentes encaminharam o adolescente, junto com a motocicleta recuperada, para a 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz, onde a equipe adotou as medidas legais cabíveis.
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