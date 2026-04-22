PRF reduz acidentes no feriado de Tiradentes no ES
PRF reduz acidentes e apreende 101 kg de maconha no feriado de Tiradentes no ES.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou, às 23h59 da última terça-feira (21), a operação especial de fiscalização nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Tiradentes 2026. As ações ocorreram entre os dias 17 e 21 de abril e, como resultado, apresentaram redução nos sinistros, feridos e ocorrências graves nas estradas capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o período, a PRF intensificou o policiamento em pontos estratégicos, sobretudo diante do aumento no fluxo de veículos. Além disso, os agentes focaram na prevenção de acidentes, combatendo infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool.
Leia também: Suspeito de sequestro relâmpago é preso no mesmo dia em Marataízes
Ao todo, os policiais fiscalizaram 3.230 veículos e realizaram 1.953 testes de alcoolemia. As abordagens resultaram em 1.661 autos de infração, sendo 635 por excesso de velocidade e 256 por ultrapassagens proibidas. Ainda nesse contexto, a PRF recolheu 41 veículos e deteve 8 pessoas por crimes diversos.
Os dados operacionais indicam melhora nos índices de segurança viária. Foram registrados 25 sinistros de trânsito, dos quais 8 foram considerados graves, com 32 pessoas feridas e 3 mortes.
Em comparação com o mesmo feriado em 2025, houve redução de 10,7% no total de acidentes, queda de 11,1% nos casos graves e diminuição de 13,5% no número de feridos, o que reforça a efetividade das ações preventivas nas rodovias federais.
Além da fiscalização de trânsito, a PRF também atuou no combate ao crime. Um dos destaques ocorreu em Guarapari, onde os agentes apreenderam cerca de 101 quilos de maconha durante uma abordagem na BR-101.
A droga estava escondida em um veículo que seguia do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. O condutor confessou o transporte mediante pagamento, e, junto com a passageira, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Com o reforço operacional, a PRF destacou a importância da fiscalização intensiva em períodos de grande movimentação, contribuindo diretamente para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas rodovias federais do Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726