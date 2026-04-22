PRF reduz acidentes no feriado de Tiradentes no ES

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, às 23h59 da última terça-feira (21), a operação especial de fiscalização nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Tiradentes 2026. As ações ocorreram entre os dias 17 e 21 de abril e, como resultado, apresentaram redução nos sinistros, feridos e ocorrências graves nas estradas capixabas.

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Durante o período, a PRF intensificou o policiamento em pontos estratégicos, sobretudo diante do aumento no fluxo de veículos. Além disso, os agentes focaram na prevenção de acidentes, combatendo infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool.

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Ao todo, os policiais fiscalizaram 3.230 veículos e realizaram 1.953 testes de alcoolemia. As abordagens resultaram em 1.661 autos de infração, sendo 635 por excesso de velocidade e 256 por ultrapassagens proibidas. Ainda nesse contexto, a PRF recolheu 41 veículos e deteve 8 pessoas por crimes diversos.

Os dados operacionais indicam melhora nos índices de segurança viária. Foram registrados 25 sinistros de trânsito, dos quais 8 foram considerados graves, com 32 pessoas feridas e 3 mortes.

Em comparação com o mesmo feriado em 2025, houve redução de 10,7% no total de acidentes, queda de 11,1% nos casos graves e diminuição de 13,5% no número de feridos, o que reforça a efetividade das ações preventivas nas rodovias federais.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF também atuou no combate ao crime. Um dos destaques ocorreu em Guarapari, onde os agentes apreenderam cerca de 101 quilos de maconha durante uma abordagem na BR-101.

A droga estava escondida em um veículo que seguia do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. O condutor confessou o transporte mediante pagamento, e, junto com a passageira, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Com o reforço operacional, a PRF destacou a importância da fiscalização intensiva em períodos de grande movimentação, contribuindo diretamente para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas rodovias federais do Espírito Santo.