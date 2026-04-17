Projeto de Lei prevê isenção de energia para famílias da Apae
Caso a medida avance, o responsável deverá comprovar a matrícula do aluno na unidade da Apae.
A Comissão de Justiça analisa um projeto que pode reduzir o custo da energia elétrica para famílias atendidas pela Apae. A proposta prevê a isenção do ICMS nas contas de residências onde vivem pessoas assistidas pela instituição.
Autor da matéria, o deputado estadual Coronel Weliton explica que apresentou o Projeto de Lei 39/2026 diante do impacto financeiro causado pelos tratamentos contínuos. Segundo ele, os gastos com energia elétrica comprometem uma parte significativa do orçamento dessas famílias.
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Caso a medida avance, o responsável deverá comprovar a matrícula do aluno na unidade da Apae. Além disso, será necessário confirmar que o beneficiário reside no imóvel e manter cadastro ativo junto à concessionária de energia.
Ao justificar a proposta, o parlamentar destaca que a iniciativa amplia a proteção social. Ele afirma ainda que a medida contribui diretamente para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência e de seus familiares.
Para o deputado, a isenção também fortalece políticas públicas voltadas à inclusão. Nesse sentido, ele ressalta que a proposta promove dignidade, bem-estar e reforça o compromisso do Estado com esse público.
O projeto seguirá para análise nas comissões de Justiça, Direitos Humanos, Infraestrutura e Finanças antes de ir à votação.
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