Rodovias do ES têm operação especial no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Dia do Trabalho 2026 nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A ação tem como objetivo reforçar a fiscalização e reduzir acidentes durante o feriado prolongado.

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Durante o período da operação, a PRF intensifica o policiamento em trechos estratégicos das rodovias, com foco na prevenção de infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool. Além disso, as equipes ampliam a fiscalização de veículos de carga e transporte de passageiros.

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A iniciativa também busca aumentar a segurança dos motoristas e passageiros que devem viajar durante o feriado. Para isso, a PRF orienta os condutores a realizarem a revisão dos veículos, respeitarem as leis de trânsito e redobrarem a atenção nas estradas.

A operação segue até o fim do feriado, com monitoramento constante das condições de tráfego e ações preventivas nas principais rodovias do estado.