Frente fria provoca chuva e queda nas temperaturas no ES

No sábado (16), uma frente fria em passagem pelo litoral do Espírito Santo favorece a formação de nuvens e chuvas em boa parte do estado, em alguns momentos do dia. As temperaturas caem ligeiramente, com ventos de intensidade moderada atuando principalmente no litoral.

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Na Grande Vitória, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

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Na Região Sul, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.