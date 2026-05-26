Capital capixaba sediará encontro nacional sobre reciclagem; veja programação

O I Encontro Nacional de Ministério Público, Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis será realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, com a proposta de fortalecer o diálogo entre instituições públicas, movimentos sociais, cooperativas, organizações da sociedade civil, entidades gestoras de logística reversa e representantes do setor produtivo.

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Com o tema “Diálogo e Ação”, o evento pretende ampliar o debate sobre o protagonismo de catadores e catadoras na Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de discutir estratégias para inclusão socioeconômica, reconhecimento profissional, defesa de direitos, reciclagem popular, logística reversa, pagamento por serviços ambientais e extinção humanizada de lixões.

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A programação começa no dia 27 de maio, com credenciamento a partir das 14h. Às 15h, será realizada a roda de conversa “Vozes dos catadores e das catadoras: escuta, diálogo e construção propositiva de estratégias de luta e de resistência para o fortalecimento da categoria”. A atividade terá participação de representantes do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), do Movimento Eu Sou Catador (MESC), do Pimp My Carroça e da Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis (Conatrec).

A abertura oficial está prevista para as 18h, com a presença de representantes de catadores e catadoras, Ministério Público, organizações não governamentais, operadores de logística reversa e governo. A solenidade também terá a apresentação do Projeto Reciclarbono, com o primeiro pagamento para cooperativas de catadores, e o lançamento do mapa de lixões e aterros do Brasil, em parceria entre a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (Abrampa) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Confira a programação completa:

27 de maio de 2026

14h: Credenciamento e recepção

Credenciamento e recepção 14h às 18h: Credenciamento

Credenciamento 15h: Roda de conversa: Vozes dos catadores e das catadoras: escuta, diálogo e construção propositiva de estratégias de luta e de resistência para o fortalecimento da categoria

Roda de conversa: Vozes dos catadores e das catadoras: escuta, diálogo e construção propositiva de estratégias de luta e de resistência para o fortalecimento da categoria Moderadores: Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Claudio Luiz dos Santos (DPU)

Roberto Carlos Batista (MPDFT) e Claudio Luiz dos Santos (DPU) Participantes: Ronei Alves da Silva, membro do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR); Ana Paula da Conceição Imberti, membra do Movimento Eu Sou Catador (MESC); Nanci Darcolléte, diretora executiva do Pimp My Carroça; e Alex Pereira, diretor financeiro da Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis (Conatrec).

Ronei Alves da Silva, membro do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR); Ana Paula da Conceição Imberti, membra do Movimento Eu Sou Catador (MESC); Nanci Darcolléte, diretora executiva do Pimp My Carroça; e Alex Pereira, diretor financeiro da Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis (Conatrec). 18h: Cerimônia de abertura e boas-vindas

Cerimônia de abertura e boas-vindas A solenidade terá participação de representantes de catadores e catadoras, Ministério Público, ONGs, operadores de logística reversa e governo.

Também estão previstos o Projeto Reciclarbono, com o primeiro pagamento para cooperativas de catadores, e o lançamento do mapa de lixões e aterros do Brasil, em parceria entre Abrampa e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Participam da abertura Luciano Loubet, promotor de Justiça do MPMS e presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (Abrampa); Paulo de Tarso Morais Filho, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e presidente do Grupo Nacional de Atuação do Ministério Público em Apoio Comunitário, Inclusão e Participação Sociais e Combate à Fome do CNPG; e Francisco Martinez Berdeal, procurador-geral de Justiça do Espírito Santo e presidente do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais (GNACE) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG).

19h: Palestra magna: O protagonismo dos catadores e das catadoras na Política Nacional de Resíduos Sólidos e os desafios compartilhados com o Ministério Público na defesa de seus direitos

Palestra magna: O protagonismo dos catadores e das catadoras na Política Nacional de Resíduos Sólidos e os desafios compartilhados com o Ministério Público na defesa de seus direitos Palestrante: Adalberto Felício Maluf Filho, secretário nacional de Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

28 de maio de 2026

8h: Apresentação do projeto “Logística Reversa e Abrampa Circular”

Apresentação do projeto “Logística Reversa e Abrampa Circular” Abertura com vídeo institucional.

8h30: Painel I: Contratação pelo poder público, regulação e pagamento por serviços ambientais (PSA)

Painel I: Contratação pelo poder público, regulação e pagamento por serviços ambientais (PSA) Moderadora: Verônica Cardoso, membra do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).

Verônica Cardoso, membra do Movimento Nacional de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Relato de experiência pela perspectiva dos catadores e das catadoras: Maria Madalena Duarte, Neli de Souza Silva Medeiros e Jennifer Thaís Santos Fernandes, membras do MNCR.

Relato de experiência pela perspectiva governamental: Eduardo Rocha Dias Santos, do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Relato de experiência pela perspectiva do Ministério Público brasileiro: Alexandra Faccioli Martins (MPSP).

10h: Painel II: Violências invisibilizadas: diagnóstico e enfrentamento das violações de direitos dos catadores e das catadoras

Painel II: Violências invisibilizadas: diagnóstico e enfrentamento das violações de direitos dos catadores e das catadoras Moderador: Paulo César Vicente de Lima (MPMG).

Paulo César Vicente de Lima (MPMG). Palestrantes: Toni dos Santos, membro do MNCR; Thais Fagury, presidente executiva da Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço); e Emerson Resende (MPT).

Toni dos Santos, membro do MNCR; Thais Fagury, presidente executiva da Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço); e Emerson Resende (MPT). 12h: Almoço

Almoço 13h30: Painel III: Diálogo e reconhecimento: catadores e catadoras como protagonistas da justiça socioambiental e o papel emancipatório da mulher catadora no cenário de vulnerabilidades

Moderadora: Annelise Monteiro Steigleder (MPRS).

Annelise Monteiro Steigleder (MPRS). Palestrantes: Nanci Darcolléte, diretora executiva do Pimp My Carroça; Severino José Souto Alves, secretário-geral da Presidência da República no Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC); e Flávia Leite, pesquisadora da Fiocruz no projeto de cooperação com o Ministério das Mulheres.

Nanci Darcolléte, diretora executiva do Pimp My Carroça; Severino José Souto Alves, secretário-geral da Presidência da República no Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC); e Flávia Leite, pesquisadora da Fiocruz no projeto de cooperação com o Ministério das Mulheres. 14h30: Painel IV: Grandes geradores e logística reversa: catadores e catadoras, Ministério Público e entidades gestoras de logística reversa

Painel IV: Grandes geradores e logística reversa: catadores e catadoras, Ministério Público e entidades gestoras de logística reversa Moderador: Luciano Loubet, presidente da Abrampa (MPMS).

Luciano Loubet, presidente da Abrampa (MPMS). Palestrantes: Gabriela Avelar Maiolo, membro do Conatrec; Amanda Queiroz, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Energias Recicláveis (Iber); e Marçal Cavalcanti, presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma).

Gabriela Avelar Maiolo, membro do Conatrec; Amanda Queiroz, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Energias Recicláveis (Iber); e Marçal Cavalcanti, presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma). 15h45: Intervalo para o lanche

Intervalo para o lanche 16h15: Roda de conversa: Instrumentos de fomento à reciclagem popular: gestão, descarbonização, financiamento, Lei de Incentivo à Reciclagem e Programa Pró-Catador

Roda de conversa: Instrumentos de fomento à reciclagem popular: gestão, descarbonização, financiamento, Lei de Incentivo à Reciclagem e Programa Pró-Catador Moderadores: Alex Pereira, diretor financeiro do Conatrec, e Cristina Seixas (MPBA).

Alex Pereira, diretor financeiro do Conatrec, e Cristina Seixas (MPBA). Palestrantes: Joana Bona, gestora nacional do Projeto Pró-Catadores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Grazielle Cândida Fernandes Marra, coordenadora-geral de Engenharia da Fundação Nacional da Saúde (Funasa); Teresa Melo, diretora de Assuntos Estratégicos da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono; e Raquel Freixo, conselheira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Joana Bona, gestora nacional do Projeto Pró-Catadores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Grazielle Cândida Fernandes Marra, coordenadora-geral de Engenharia da Fundação Nacional da Saúde (Funasa); Teresa Melo, diretora de Assuntos Estratégicos da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono; e Raquel Freixo, conselheira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 17h50: Encerramento

29 de maio de 2026