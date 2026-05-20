Carteira de investimentos do Sicredi cresce 18,8% e alcança R$ 300 bilhões

O Sicredi alcançou a marca histórica de R$ 300 bilhões na carteira de investimentos. O resultado representa um crescimento de 18,8% nos últimos 12 meses e reflete a ampliação da oferta de produtos, além da evolução na experiência dos associados.

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A carteira reúne aplicações em Fundos de Investimento, Previdência, Renda Variável, Depósitos a Prazo, LCA, LCI e Poupança. Entre os destaques do período estão os Fundos de Investimento e a Previdência, que registraram crescimento de 64% e 38%, respectivamente.

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Além disso, os depósitos a prazo seguem como a principal modalidade da carteira, respondendo por 62% do volume total investido.

Segundo a instituição, o avanço foi impulsionado pela diversificação do portfólio e pelo lançamento de novas soluções voltadas à renda fixa, crédito privado, infraestrutura e ativos direcionados à composição mais completa da carteira dos investidores.

Paralelamente, o Sicredi também investiu em melhorias na plataforma de investimentos para oferecer uma jornada mais atrativa e consistente aos associados.

“O ótimo desempenho acompanha a expansão do Sicredi e a evolução da nossa atuação em investimentos, com a ampliação e qualificação da oferta de produtos, além de avanços na experiência dos associados. A instituição tem elevado sua capacidade de atender diferentes perfis e objetivos financeiros em um ambiente de mercado mais dinâmico”, destacou Ricardo Sommer, diretor de Investimentos e Previdência do Sicredi.

Atualmente, o Sicredi reúne mais de 10 milhões de associados, com presença em cerca de 2,2 mil municípios brasileiros e mais de 3 mil agências em funcionamento no país.

A composição da base de investimentos também demonstra a diversidade do público atendido pela cooperativa. Segundo os dados divulgados, 44% da carteira pertence a pessoas físicas, 37% a pessoas jurídicas e 19% ao agronegócio.