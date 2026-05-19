Comprou com CPF na nota? Você pode ganhar até R$ 50 mil nesta quinta

Chegou a hora de conhecer os ganhadores do Sorteio Especial de Dia das Mães do Nota Premiada Capixaba. O maior programa de educação fiscal do Estado vai sortear, nesta quinta-feira (21), três super prêmios de R$ 50 mil, um para cada região: Metropolitana, norte e sul.

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O sorteio, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo e pela Espírito Santo FM, será realizado às 13h30. Estarão concorrendo aos prêmios os bilhetes gerados pelas notas fiscais de compras emitidas entre os dias 1º de abril e 15 de maio.

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Além do Sorteio Especial de Dia das Mães, também será realizado o sorteio mensal de maio, que distribuirá outros cinco prêmios por região, nos seguintes valores: R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil.

As instituições sociais também serão premiadas, recebendo o equivalente a 50% dos valores destinados aos cidadãos sorteados. Assim, no Sorteio Especial de Dia das Mães, as instituições escolhidas pelos ganhadores receberão R$ 25 mil. As entidades ainda participam do rateio mensal, que distribui R$ 170 mil conforme o nível de engajamento (quantidade de apoiadores) de cada instituição.

Os contemplados receberão mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

Como participar

Participar do Nota Premiada Capixaba e concorrer a prêmios todos os meses é muito fácil: basta se cadastrar no site do programa (www.notapremiadacapixaba.es.gov.br), escolher uma instituição social para apoiar e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais das compras. Os pontos e bilhetes para concorrer são gerados automaticamente, sem necessidade de cadastrar os documentos.

53º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 21 de maio (quinta-feira)

Horário: 13h30

Transmissão ao vivo pela TVE e pela Espírito Santo FM

Prêmio Especial de Dia das Mães

R$ 50 mil por região (Metropolitana, norte e sul)

Premiação mensal por região (Metropolitana, norte e sul)