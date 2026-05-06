Crédito rural cresce e fortalece agricultura familiar no ES

O Governo do Espírito Santo registrou crescimento no crédito rural destinado à agricultura familiar. Entre julho de 2025 e abril de 2026, os contratos somaram R$ 2,58 bilhões. O valor representa alta de 14,4% em relação ao mesmo período anterior, quando o volume chegou a R$ 2,25 bilhões.

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Além disso, o total aplicado aumentou R$ 324,6 milhões. O número de operações também avançou, passando de 28.679 para 29.758 contratos, crescimento de 3,8%. Apesar disso, o volume financeiro cresceu em ritmo mais acelerado. Esse cenário indica aumento no valor médio das operações e maior capacidade de financiamento das atividades rurais.

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O Governo do Estado estruturou esse resultado por meio do Plano de Crédito Rural. A iniciativa reúne instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banestes, Sicoob, Sicredi, Cresol e Bandes. O programa também contou com participação de entidades representativas, com foco na ampliação do acesso ao crédito e oferta de taxas abaixo da Selic.

Custeio registra maior crescimento

A modalidade de custeio apresentou o maior avanço proporcional. O número de operações subiu para 12.596, aumento de 11,9% em relação ao período anterior. Ao mesmo tempo, o volume financeiro passou de R$ 835,2 milhões para R$ 1,02 bilhão, crescimento de 22,5%.

Os recursos de custeio financiam despesas do dia a dia da produção. Entre elas estão aquisição de insumos, manutenção das lavouras, tratos culturais e alimentação animal.

Investimentos mantêm crescimento

Na modalidade de investimento, o número de contratos teve leve recuo de 1,5%, totalizando 17.162 operações. No entanto, o volume financeiro cresceu 9,6% e alcançou R$ 1,56 bilhão.

Esse resultado indica aumento no valor médio dos financiamentos. Os recursos são destinados à aquisição de máquinas, melhoria da infraestrutura e implantação de tecnologias. Dessa forma, o crédito contribui para a modernização da agricultura familiar no Estado.