Espírito Santo: projeto valoriza mulheres do café e abre inscrições

O Governo do Espírito Santo abriu inscrições para o projeto Mulheres do Café, iniciativa que vai reunir histórias de cafeicultoras capixabas em uma publicação digital e impressa. A ação, coordenada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), busca ampliar a visibilidade do protagonismo feminino na produção de café.

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Ao mesmo tempo, o Incaper mobiliza os municípios para indicar participantes. Cada cidade poderá selecionar até cinco produtoras. Além disso, as próprias interessadas podem se inscrever diretamente pela internet. A proposta pretende reunir relatos de diferentes regiões, valorizando a diversidade de experiências no campo.

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A coordenadora do projeto Mulheres do Café e extensionista do Incaper, Patrícia Matta, explica que o principal critério é a representatividade. Segundo ela, o projeto prioriza histórias que expressem dedicação, superação, inovação e contribuição para a atividade cafeeira. Por isso, não há exigência de atuação com cafés especiais ou de possuir marca própria.

Para participar, a produtora deve preencher o formulário on-line dentro do prazo. Em seguida, precisa enviar uma foto em alta qualidade, preferencialmente na lavoura ou na propriedade. As imagens podem ser encaminhadas via WhatsApp ou por pasta no Google Drive. O prazo para envio das informações segue até agosto deste ano.

O projeto integra o programa Inovagro, conduzido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Além disso, a iniciativa busca fortalecer a cadeia produtiva, ampliar a qualificação técnica e facilitar o acesso das produtoras a mercados diferenciados.