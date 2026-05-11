Espírito Santo divulga lista de estudantes classificados para intercâmbio
Nesta edição, o programa disponibiliza 500 vagas para alunos da Rede Pública Estadual.
O Governo do Espírito Santo divulgou a lista dos estudantes classificados para a próxima fase do Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o resultado no portal Seleção Aluno e orientou os candidatos a acompanharem os próximos prazos do processo seletivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesta edição, o programa disponibiliza 500 vagas para alunos da Rede Pública Estadual. O número supera as 350 oportunidades ofertadas no ano passado. A iniciativa contempla estudantes regularmente matriculados no nível Básico (A2) dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), conforme as regras previstas no Edital nº 15/2026.
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Estrutura ampliada
Além disso, o Governo do Estado ampliou a estrutura do ensino de idiomas no Espírito Santo. Atualmente, a rede estadual conta com 51 unidades dos Centros Estaduais de Idiomas espalhadas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação.
O programa garante aos selecionados um curso intensivo de três meses de Inglês ou Espanhol no exterior. O Estado custeia despesas como passagens aéreas, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo de 400 dólares durante o intercâmbio. Desse modo, antes da viagem, os estudantes também recebem uma parcela extra no mesmo valor para auxiliar na preparação da experiência internacional.
O cronograma do processo seletivo seguirá com novas etapas ao longo de maio e junho. Entre elas estão o procedimento de heteroidentificação, entrevistas orais on-line, análise de recursos e divulgação do resultado final.
Confira o cronograma:
Maio
- 11/05 a 20/05 – Procedimento de Heteroidentificação
- 21/05 – Resultado provisório da heteroidentificação
- 25/05 – Divulgação dos classificados da 2ª etapa
- 26/05 – Divulgação das datas e horários da entrevista oral on-line
- 28/05 a 03/06 – Entrevistas orais on-line
Junho
- 08/06 – Resultado provisório da entrevista oral
- 09/06 – Prazo para recursos
- 17/06 – Resultado dos recursos
- 17/06 – Divulgação do resultado final
Intercâmbio Sedu
Criado em 2010, o Intercâmbio Sedu busca ampliar a mobilidade acadêmica dos estudantes da rede estadual. Além disso, o programa fortalece competências culturais, sociais, acadêmicas e pessoais por meio da experiência internaciona
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