Espírito Santo é premiado por inovação na gestão pública

O Espírito Santo foi destaque na 15ª edição do Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), realizada entre os dias 20 e 22 de maio, em Fortaleza (CE), com a premiação e apresentação de trabalhos desenvolvidos por equipes do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) e da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

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O principal reconhecimento da delegação capixaba veio com o artigo “Inteligência Artificial para Otimização da Gestão de Documentos na Administração Pública”, desenvolvido em parceria entre Prodest, APEES e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), vencedor da 1ª colocação na categoria Inteligência Artificial e considerado o melhor trabalho apresentado nesse eixo temático durante o congresso.

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O diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio destacou a relevância do reconhecimento para o fortalecimento da transformação digital no setor público. “Sempre incentivamos nossas equipes a buscar a inovação em suas atividades. O objetivo principal é atender bem ao cidadão com tecnologia e eficiência. Ganhar prêmios é consequência direta dessa busca pela excelência no trabalho do Prodest. Queremos nos tornar referência estadual, e reconhecimentos como esse garantem a projeção que nossas equipes merecem”, ressaltou.

Para o diretor-geral do APEES, Cilmar Franceschetto, a premiação evidencia o potencial da integração entre tecnologia e gestão documental. “O uso da Inteligência Artificial na gestão de documentos é um passo fundamental para garantir a eficiência, a transparência e a preservação do patrimônio público para a sociedade. Essa premiação é o reconhecimento do talento e da dedicação das nossas equipes”, afirmou.

Além da conquista na categoria Inteligência Artificial, a participação capixaba também teve destaque com o artigo “Governança de ativos energéticos em órgãos públicos: contribuição de um painel de dados integrados”, desenvolvido pelo Laboratório de Gestão de Energias Sustentáveis (Lages), da Seger, que conquistou a 2ª colocação no eixo “Investimentos e Gestão de Ativos”.

Durante o congresso, a Seger apresentou 12 trabalhos técnicos sobre temas como inteligência artificial aplicada à gestão pública, governo digital, transparência, gestão estratégica de pessoas, sustentabilidade e inovação.

Segundo o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, os resultados refletem a qualidade técnica das equipes capixabas e o compromisso do Governo do Estado com a modernização da administração pública.

“O Consad é um espaço estratégico para compartilhamento de experiências e construção conjunta de soluções para os desafios da gestão pública. O reconhecimento obtido pelo Espírito Santo em diferentes áreas demonstra a capacidade técnica das nossas equipes e o compromisso permanente com a inovação e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade”, afirmou.

O Congresso Consad reuniu mais de dois mil participantes, entre gestores, especialistas, pesquisadores e autoridades de todo o País, em uma programação composta por painéis, fóruns e apresentações de trabalhos científicos.