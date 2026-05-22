Segurança

GCM e Polícia Civil apreendem mais de 400 embalagens de drogas em Marataízes

Guarda Municipal e Polícia Civil apreendem drogas em operação no bairro Santa Rita 2, em Marataízes, com apoio do cão farejador K9 Loki.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Marataízes, por meio da divisão K9 (Canil), realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil na quinta-feira (21), no bairro Santa Rita 2, para combater o tráfico de drogas na região.

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Durante a ação, as equipes cumpriram uma diligência previamente planejada em terrenos baldios apontados pelas investigações como possíveis locais de armazenamento de entorpecentes. Para auxiliar nas buscas, os agentes utilizaram o cão farejador K9 Loki, especializado na localização de drogas.

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Segundo a Guarda Municipal, o cão apresentou mudança de comportamento durante a varredura, indicando a presença de substâncias ilícitas escondidas entre a vegetação. No primeiro ponto averiguado, os agentes localizaram uma sacola contendo 159 tiras de substância semelhante à maconha.

Na sequência da operação, as equipes seguiram para um segundo terreno baldio. Novamente, o K9 Loki sinalizou positivamente para a presença de entorpecentes. Após as buscas, os agentes encontraram uma sacola escondida sobre uma árvore com 259 pedras de substância análoga ao crack.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, onde foram realizados os procedimentos de praxe, incluindo pesagem, perícia e registro da ocorrência.

Ainda conforme a Guarda Municipal, dois indivíduos fugiram ao perceberem a chegada das viaturas. Apesar das buscas realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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