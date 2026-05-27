Governo do ES abre processo seletivo para projeto de modernização patrimonial

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou o edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que vão atuar no Projeto Patrimônio 2.0 – Inventário e Automação do Patrimônio Móvel do Estado do Espírito Santo. Ao todo, estão sendo ofertadas nove vagas para o cargo de Técnico de Nível Superior, além de formação de cadastro de reserva.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 28 de maio até as 16h do dia 8 de junho, conforme horário de Brasília.

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Quem pode participar

Podem participar profissionais com graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção ou Logística, além de registro ativo no conselho profissional da categoria e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria mínima B.

Os contratados irão atuar no planejamento, acompanhamento e execução das ações ligadas à modernização da gestão patrimonial do Estado, incluindo inventário, registro digital de bens, vistorias técnicas, monitoramento de sistemas e suporte aos órgãos estaduais envolvidos no projeto.

Carga horária e salário

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.589,89, além de auxílio-alimentação de R$ 800,00. O contrato terá duração de até 36 meses.

O processo seletivo será composto pelas etapas de inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato. A classificação levará em conta qualificação profissional, formação acadêmica e experiência de estágio na área.

Segundo a subsecretária de Estado de Administração Geral, Samara Pereira, a seleção busca fortalecer uma iniciativa estratégica para aprimorar a gestão dos bens públicos estaduais.

“Esse processo seletivo vai reforçar as equipes envolvidas no Projeto Patrimônio 2.0, que representa um importante avanço na modernização da gestão patrimonial do Estado. Estamos estruturando um modelo mais eficiente, com maior controle, confiabilidade das informações e uso de tecnologia na administração dos bens públicos”.