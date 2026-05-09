Economia

Impostos chegam a 77% no valor de presentes do Dia das Mães

Levantamento mostra que itens como perfume importado e smartphone concentram os maiores percentuais de tributos

presentes do Dia das Mães
Foto: Divulgação

O advogado tributarista Samir Nemer aponta que os impostos podem representar até 77% do valor dos presentes do Dia das Mães no Brasil. O levantamento utiliza dados do Impostômetro, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

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Segundo o especialista, itens populares concentram elevada carga tributária. O perfume importado lidera a lista, com 77,43%. Em seguida, aparecem maquiagem importada (71,43%) e perfume nacional (66,18%).

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Além disso, produtos como tênis importado (65,71%), smartphone importado (62,46%) e cosméticos (52,69%) também apresentam altos percentuais. Dessa forma, o consumidor paga mais do que imagina ao adquirir esses itens.

O advogado explica que a composição do preço impacta diretamente o consumo. “Na prática, o consumidor paga por dois produtos: um que leva e outro que vai para os cofres públicos”, afirma.

Produtos tradicionais também carregam tributos relevantes. Joias (50,94%), relógios (47,41%), bolsas (45,35%), chocolates (38,25%) e roupas (34,67%) seguem com percentuais expressivos.

De acordo com Nemer, a diferença entre itens nacionais e importados ocorre principalmente por causa do imposto de importação. Além disso, tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins ampliam o custo final.

O especialista ressalta que muitos consumidores associam preços apenas à marca. No entanto, a carga tributária tem peso significativo, especialmente nos produtos importados, o que limita o acesso.

Por outro lado, quem opta por comemorar fora de casa também sente o impacto. O serviço de restaurante possui, em média, 34,58% de impostos embutidos no valor final.

Assim, a carga tributária elevada influencia diferentes formas de consumo. Consequentemente, o custo total das celebrações aumenta e afeta o orçamento das famílias.

Veja a carga tributária dos itens mais procurados:

  • Perfume importado – 77,43% 
  • Maquiagem importada – 71,43% 
  • Perfume nacional – 66,18% 
  • Tênis importado – 65,71% 
  • Smartphone importado – 62,46% 
  • Maquiagem nacional – 53,17% 
  • Cosméticos – 52,69% 
  •  Joias – 50,94%
  • Relógio – 47,41% 
  • Bolsas – 45,35%  
  • Óculos de sol – 43,91%
  • Bijuterias – 42,43% 
  • Chocolate – 38,25% 
  • Pijamas – 36,50%
  • Sapatos – 36,26%
  • Tênis nacional – 36,02% 
  • Roupas – 34,67% 
  • Almoço em restaurante – 34,58%
  • Calça jeans – 34,10% 
  • Chinelo – 31,09%  
  • Buquê de flores – 20,90%  

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