Impostos chegam a 77% no valor de presentes do Dia das Mães
Levantamento mostra que itens como perfume importado e smartphone concentram os maiores percentuais de tributos
O advogado tributarista Samir Nemer aponta que os impostos podem representar até 77% do valor dos presentes do Dia das Mães no Brasil. O levantamento utiliza dados do Impostômetro, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o especialista, itens populares concentram elevada carga tributária. O perfume importado lidera a lista, com 77,43%. Em seguida, aparecem maquiagem importada (71,43%) e perfume nacional (66,18%).
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Além disso, produtos como tênis importado (65,71%), smartphone importado (62,46%) e cosméticos (52,69%) também apresentam altos percentuais. Dessa forma, o consumidor paga mais do que imagina ao adquirir esses itens.
O advogado explica que a composição do preço impacta diretamente o consumo. “Na prática, o consumidor paga por dois produtos: um que leva e outro que vai para os cofres públicos”, afirma.
Produtos tradicionais também carregam tributos relevantes. Joias (50,94%), relógios (47,41%), bolsas (45,35%), chocolates (38,25%) e roupas (34,67%) seguem com percentuais expressivos.
De acordo com Nemer, a diferença entre itens nacionais e importados ocorre principalmente por causa do imposto de importação. Além disso, tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins ampliam o custo final.
O especialista ressalta que muitos consumidores associam preços apenas à marca. No entanto, a carga tributária tem peso significativo, especialmente nos produtos importados, o que limita o acesso.
Por outro lado, quem opta por comemorar fora de casa também sente o impacto. O serviço de restaurante possui, em média, 34,58% de impostos embutidos no valor final.
Assim, a carga tributária elevada influencia diferentes formas de consumo. Consequentemente, o custo total das celebrações aumenta e afeta o orçamento das famílias.
Veja a carga tributária dos itens mais procurados:
- Perfume importado – 77,43%
- Maquiagem importada – 71,43%
- Perfume nacional – 66,18%
- Tênis importado – 65,71%
- Smartphone importado – 62,46%
- Maquiagem nacional – 53,17%
- Cosméticos – 52,69%
- Joias – 50,94%
- Relógio – 47,41%
- Bolsas – 45,35%
- Óculos de sol – 43,91%
- Bijuterias – 42,43%
- Chocolate – 38,25%
- Pijamas – 36,50%
- Sapatos – 36,26%
- Tênis nacional – 36,02%
- Roupas – 34,67%
- Almoço em restaurante – 34,58%
- Calça jeans – 34,10%
- Chinelo – 31,09%
- Buquê de flores – 20,90%
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