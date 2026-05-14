Marataízes participa de conferência para alinhar políticas à Agenda 2030 da ONU

A Prefeitura de Marataízes, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente (SEMMA) e de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES), participou nesta terça-feira, 12 de maio, da 1ª Conferência Livre Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento ocorreu no Instituto Federal (IFES) de Piúma e reuniu representantes dos municípios da Região Litoral Sul do Espírito Santo.

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A conferência teve como objetivo promover o diálogo intersetorial, a escuta qualificada e a construção coletiva de propostas alinhadas à Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU), fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no âmbito municipal.

Além de gestores públicos, o evento contou com a sociedade civil, reforçando o caráter democrático e colaborativo da iniciativa. A Conferência foi realizada em conjunto pelas prefeituras de Piúma, Marataízes, Iconha, Itapemirim, Alfredo Chaves e Anchieta.

Durante o evento foram formuladas propostas, trocadas experiências e definidas estratégias para o desenvolvimento sustentável da Região Litoral Sul. Na divisão dos grupos de trabalho e debate, Marataízes ficou com o eixo de Governança Participativa, que debateu parcerias entre os setores público e privado e a sociedade civil, com as premissas de transparência, colaboração setorial, integração de perspectivas e implementação efetiva de políticas para a promoção do desenvolvimento sustentável das cidades.

Veja abaixo quais são todos os ODS fixados pela ONU até 2030:

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15.

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.